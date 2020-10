Lorella Cuccarini torna su Canale 5. La conduttrice, infatti, secondo quanto risulta a Blogo, sarà ospite di Verissimo nella puntata del programma di Silvia Toffanin in onda sabato prossimo.

L’ospitata della Cuccarini, al netto delle dichiarazioni che rilascerà, è una notizia, considerando che arriva dopo praticamente un anno di silenzio (niente interviste) e dopo la mancata riconferma (tra le polemiche) della conduttrice a La vita in diretta e l’accordo saltato per la conduzione de Lo Zecchino d’Oro (come anticipato da Blogo, sarà affidato a Mara Venier, con il direttore artistico Carlo Conti). A ciò si aggiunga un altro dettaglio che fa comprendere facilmente come la presenza della Cuccarini sulla rete ammiraglia del Biscione arrivi nel momento in cui il suo futuro lavorativo appare più in bilico che mai: la ‘più amata dagli italiani’ ha da poco chiuso il sodalizio professionale con Lucio Presta, dalla cui agenzia Arcobaleno Tre è ufficialmente uscita nei giorni scorsi (senza attriti, almeno pubblicamente).

Due annotazioni a margine: negli scorsi mesi, quelli caratterizzati dalla clamorosa rottura con Alberto Matano, Blogo aveva dato conto a più riprese delle ipotesi lavorative future (compreso il potenziale interesse da parte di La7 e le proposte di prime time su Rai1) della Cuccarini, indecisa se continuare il suo percorso in Rai. Ed ancora: poco meno di un anno fa, protagonista di un’intervista a Verissimo fu Antonella Clerici, all’epoca messa ai margini dalla Rai (per volontà dell’allora direttore di rete Teresa De Santis) e da questa stagione (grazie alla fiducia accordatagli da Stefano Coletta) tornata al centro del progetto editoriale.