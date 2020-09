Mara Venier allo Zecchino d’oro 2020

Manca poco più di un mese alla partenza dell’edizione 2020 dello Zecchino d’oro e per quel che riguarda la conduzione fino a poche ore fa pareva tutto in alto mare. Saltata la candidatura di Lorella Cuccarini, a cui in un primo momento era stata offerta dal responsabile della Rete 1 Stefano Coletta la conduzione della rassegna internazionale di canzoni per bambini, si è proceduto a tentoni alla ricerca di chi farà da anfitrione ai bimbi nei 3 pomeriggi dello Zecchino d’oro, più serata finale.

Sono circolati vari nomi per quel posto fra i quali quello della coppia “Me contro te” ovvero Luigi e Sofia, ma i due viaggiano verso cifre iperboliche assolutamente improponibili per la Rai (basti dire che nell’ultimo anno pare abbiano guadagnato qualcosa come 2,85 milioni di euro). Si è ripartiti dunque alla ricerca di altri nomi per questo incarico, anche se i due di cui sopra potrebbero tornare in corsa a precise condizioni e non come conduttori.

Secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a condurre lo Zecchino d’oro (compresa la prima serata con il direttore artistico della manifestazione Carlo Conti) sarà Mara Venier. Dunque la regina della domenica pomeriggio della televisione italiana presto sarà anche la regina dell’appuntamento più celebre della nostra tv dedicato ai più piccini.

Al momento lo Zecchino dovrebbe andare in onda nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì, con la finale posizionata il sabato sera, ovviamente il tutto su Rai1. Le date precise verranno decise entro la fine del mese di ottobre. Per Mara sarebbe un debutto assoluto alla guida dello Zecchino d’oro insieme al fraterno amico Carlo Conti, vedremo se arriverà l’ufficialità rispetto a tutto questo scenario disegnato in questa nostra anteprima. Di certo vedere insieme Mara e Carlo ci incuriosisce molto e siamo certi che insieme si divertiranno moltissimo, trasmettendo il loro divertimento ai bimbi (e a tutta la famiglia) davanti alla tv.