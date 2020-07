Retroscena Blogo: Lorella Cuccarini, Lo Zecchino d'oro è il suo futuro in Rai?

In attesa di certezze (arriveranno il 16 luglio quando a Roma saranno presentati ufficialmente i palinsesti?), continua ad essere chiacchierato il futuro televisivo di Lorella Cuccarini, in uscita da La vita in diretta (che sarà condotta in solitaria da Alberto Matano, con il quale la rottura è totale).

Secondo quanto risulta a Blogo, tra le ipotesi al vaglio della conduttrice ci sarebbe quella di essere al timone della nuova edizione de Lo Zecchino d'Oro, la cui macchina organizzativa è operativa (ieri si è chiuso il casting tour online). Di sicuro alla direzione artistica della rassegna musicale per bambini sarà confermato Carlo Conti.

Ricordiamo che l'anno scorso Lo Zecchino fu affidato ad Antonella Clerici, come una sorta di contentino dopo l'estromissione dal palinsesto operata dall'allora direttore di rete Teresa De Santis, con la quale i rapporti non sono mai stati particolarmente felici (eufemismo). Una situazione che appare non molto diversa da quella che attualmente sembra vivere la Cuccarini.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, una settimana fa il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha incontrato la 'più amata dagli italiani' per comunicarle la mancata riconferma a La vita in diretta e per annunciarle l'intenzione di affidarle nuovi programmi in futuro. Tra le proposte in questione ci sarebbero, come già anticipato, anche uno show in prima serata in stile Fantastico.