Da domani Carolina Benvenga e Andrea Dianetti condurranno la sessantaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro. Gli appuntamenti che loro condurranno saranno quello di domani e quello di sabato. Entrambi andranno in onda su Rai 1 dalle 17:00 circa alle 18:45. Al termine della conferenza stampa, svoltasi come da consuetudine all’Antoniano, TvBlog è riuscito ad intervistarli. Ecco, dunque, le loro dichiarazioni.

Carolina, tu hai già condotto alcuni speciali dello Zecchino d’Oro. Come hai accolto questa chiamata per la conduzione dello Zecchino d’Oro?

È stato un grande orgoglio. Qui avevo già condotto Festa della Mamma, Festa del Papà, Festa dei Nonni, uno speciale di Natale, però lo Zecchino d’Oro è un’occasione totalmente differente.

Per te Andrea, invece, è la prima volta qua all’Antoniano. Come hai accolto la chiamata? Carlo Conti ti aveva già fatto dei complimenti nella conferenza stampa di presentazione di Tale e Quale Show. La proposta per condurre Lo Zecchino d’Oro è arrivata prima o dopo?

La proposta è arrivata dopo e mi ha chiamato il vicedirettore Intrattenimento Prime Time (Giovanni Anversa, ndr). Era una giornata molto triste e quindi mi ha portato subito l’umore all’opposto. È una grande responsabilità e ci vuole una certa attenzione quando si ha a che fare con i bambini. Alla fine gli agitati saremo noi, loro saranno tranquillissimi.

Tu, Carolina, vieni dalla tv dei bambini. Cosa ti aspetti di poter imparare dallo Zecchino d’Oro?

Mi aspetto che insieme riusciremo a fare uno Zecchino molto bello, molto fresco e molto famigliare, adatto ai nonni, ai genitori, ma soprattutto ai bambini.

Tu, Andrea, stai facendo attualmente il GF Party. Vieni dal mondo dei reality, che difficilmente si può immaginare che abbia qualcosa a che fare con il mondo dello Zecchino d’Oro. Che cosa vedi invece di comune in queste tue diverse esperienze televisive?

C’è sicuramente l’entusiasmo e l’incoscienza di chi partecipa. La televisione è come se fosse un grande buffet: uno assaggia un dolce, un primo, un secondo, non deve essere per forza la stessa tipologia. Sono due ambienti diversi, ma il bello della televisione è proprio questo: che è variegata.

Che cosa vi aspettate per il post Zecchino?

Carolina Benvenga: Diciamo che noi accoglieremo tutto quello che verrà con grande entusiasmo.

Andrea Dianetti: Ci ha dato il benestare Carlo (Conti, ndr) prima in conferenza stampa. Noi ci prendiamo tutte le sue energie, dato che sono sicuro che le sue erano parole sentite.