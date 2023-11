dAnche nel 2023 torna lo Zecchino d’Oro: la sessantaseiesima edizione andrà in onda su Rai 1 a partire da domani pomeriggio. Alla conduzione arriva la coppia formata da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. Lei proviene dalla tv dei ragazzi, lui televisivamente è nato ad Amici (ora conduce il GF Party). Insieme hanno già condotto fra il 2009 e il 2010 Staraoke, andato in onda prima su Cartoon Network, poi su Boing.

Gli appuntamenti dello Zecchino d’Oro 2023 saranno i seguenti: le prime due puntate andranno in onda domani, giovedì 1° dicembre, e sabato 2 dicembre, dalle 17:00 circa alle 18:45, mentre la finale, condotta da Carlo Conti, andrà in onda domenica 3 dicembre, dalle 17:20 alle 20:00. In giuria, in occasione della finale, ci saranno Paolo Conticini, Elisabetta Ferracini, Diletta Leotta e Rocio Munoz Morales.

A Carlo Conti spetta anche quest’anno la direzione artistica dello show. Il titolo di questa edizione sarà La musica può e vuole sottolineare quanto la musica dell’Antoniano abbia generato in più di sessant’anni di vita. Questo è stato possibile anche grazie alla raccolta fondi per Operazione Pane, iniziativa che riguarda le mense francescane e che si potrà sostenere anche quest’anno tramite il numero solidale 45538.

Fra gli autori delle quattordici canzoni in gara troviamo fra gli altri Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli e Paolo Vallesi. I bambini che le interpreteranno hanno un’età compresa fra i cinque e i dieci anni, provengono da otto diverse regioni (per la prima volta ci sarà un bambino della Valle d’Aosta) e anche da tre paesi esteri (Albania, Bulgaria e Grecia).

Nella conferenza stampa, che si terrà a partire dalla ore 12:00 all’Antoniano di Bologna, prenderanno parte non solo i conduttori. Ci saranno il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il suo vicedirettore Giovanni Anversa. È prevista inoltre anche la presenza di fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, e di Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano.

TvBlog parteciperà alla conferenza: dalle 12:00, quindi, si potrà seguire l’appuntamento con l’immancabile liveblogging.