È un post sulle pagine social dello Zecchino d’Oro ad annunciare che Sabrina Simoni non è più alla direzione del Piccolo Coro dell’Antoniano. A trent’anni di distanza da quando assunse il ruolo di direttrice, ereditandolo da Mariele Ventre, storica fondatrice del Coro, Simoni lascia dunque il mondo dell’Antoniano.

Ecco il messaggio condiviso sui canali social dallo Zecchino: “Questo è un grazie speciale, grande quanto 30 anni di musica, professionalità, emozioni. Un grazie che è anche un saluto, colmo di affetto e gratitudine. Grazie a Sabrina Simoni che, in Antoniano, sulla scia di Mariele Ventre, con dedizione e grande preparazione, ha saputo dare in questi anni valore e qualità al Piccolo Coro, con una sua peculiare impronta espressiva. Centinaia di bambine e bambini, con le loro famiglie, sono cresciuti insieme a lei nel canto. Le auguriamo tante nuove bellissime soddisfazioni per i suoi progetti futuri”.

Al momento, invece, Sabrina Simoni non ha ancora spiegato le ragioni di questa scelta, che segnerà un’altra svolta storica nella direzione del Piccolo Coro dell’Antoniano. L’ultimo appuntamento televisivo che l’ha vista protagonista è stato Zecchino d’Oro – La festa di Natale, trasmesso su Rai 1 la mattina del 25 dicembre.

Con il Piccolo Coro ha poi affrontato il tour in Cina, iniziato lunedì 30 dicembre e terminato domenica 5 gennaio, dopo il concerto del giorno precedente a Nanchino. Ora si attende di capire su chi ricadrà la successione alla direzione del Piccolo Coro. Domani il Coro sarà presente a Pitti Bimbo, dove terrà un concerto. Per l’occasione a dirigerlo sarà Stefano Nanni, ex direttore delle Verdi Note dell’Antoniano.

Nanni sarà solo una guida temporanea per i cinquantadue bambini d’età compresa fra i 4 e i 12 anni o diventerà il successore di Sabrina Simoni? Al momento è presto per dirlo, ma nelle prossime settimane l’Antoniano dovrebbe ufficializzare la scelta del nuovo direttore.