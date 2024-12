Zecchino d’Oro: gli appuntamenti speciali della Vigilia e di Natale

Lo Zecchino d’Oro torna durante le feste natalizie con due speciali in onda il giorno della Vigilia e quello di Natale. Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia e Zecchino d’Oro – La festa di Natale saranno i due titoli che accompagneranno i più piccoli nei giorni di festa. Alla conduzione ci saranno Paolo Belli e Cristina D’Avena, ma come sempre l’assoluto protagonista sarà il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Nell’appuntamento della Vigilia, in onda martedì 24 dicembre, dalle 14:00 alle 16:10 su Rai 1, ci saranno numerosi ospiti e sorprese. Il maestro Peppe Vessicchio porterà in dono una canzone inedita scritta per l’occasione, Natale da re. Il piccolo Simone, invece, canterà per la prima volta la canzone scritta con Achille Lauro durante la sua cura dalla leucemia al Centro Maria Letizia Verga di Monza. La canzone si intitola Le foglie ed è firmata anche da Simone Manzari.

Verranno poi riproposte anche alcune delle canzoni della scorsa edizione dello Zecchino d’Oro, fra le quali quella vincitrice, Diventare un albero. Sarà ospite dello speciale della Vigilia Enrico Galiano, insegnante e scrittore, per analizzare il testo di uno dei brani più amati dello Zecchino d’Oro, L’asinello Nunù.

Non canterà però solo il Coro dell’Antoniano di Bologna. Si esibiranno anche i Disco Club Paradiso con la loro versione di Santa Claus is coming to town. Le Verdi Note, il coro dei giovani dell’Antoniano diretto da Fabiola Ricci, interpreterà invece il celebre brano gospel Oh happy day. Sarà inoltre presente anche il Piccolo Coro di Caivano che eseguirà Quando nascette Ninno, guidati dalla loro direttrice Antonia Di Maio. Nel finale i due piccoli cori canteranno insieme, diretti da Sabrina Simoni.

Il giorno di Natale, per lo speciale in onda su Rai 1 dalle 9:40 alle 10:30, saranno presenti altri ospiti. Chiara Maci e sua figlia daranno dei consigli per decorare dei biscotti colorati, mentre Barbara Gulienetti spiegherà come realizzare dei segnaposti creativi per le feste. L’ospite musicale di questo appuntamento sarà invece Virginio, che canterà Il Natale di Francesco insieme al Piccolo Coro e riceverà anche il titolo di Ambassador dell’Antoniano.