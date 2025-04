Il Piccolo Coro dell’Antoniano ha una nuova direttrice: sarà Margherita Gamberini a guidare il coro fondato da Mariele Ventre. Il Coro, colonna portante dello Zecchino d’Oro, aveva perso infatti nelle scorse settimane la figura di Sabrina Simoni, che aveva deciso di abbandonare il mondo dell’Antoniano. Dopo questa decisione si attendeva dunque di capire su quale figura sarebbe ricaduta la scelta riguardo a chi affidare la direzione del Piccolo Coro.

Le voci bianche si erano già esibite all’indomani dell’addio di Simoni in un evento pubblico, in cui erano state dirette da Stefano Nanni. Si trattava di una figura già inserita nella galassia dell’Antoniano, dal momento che in passato aveva diretto le Verdi Note. Il Piccolo Coro, però, è tornato a esibirsi anche lo scorso 27 marzo, quando ha partecipato a un evento a Bologna dedicato ai 140 anni di Il Resto del Carlino. È stato proprio in quell’occasione che per la prima volta è stato diretto in pubblico da Margherita Gamberini.

© Gianni Schicchi

Proprio a margine dell’evento, Gamberini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, spiegando l’emozione provata per un’occasione così importante. “Sono orgogliosa. Non avrei mai pensato che la mia prima uscita fosse così istituzionale e sono felice di essere qui” ha spiegato.

La nuova direttrice ha ricevuto anche il saluto del direttore artistico dello Zecchino d’Oro. “Benvenuta Margherita, sono sicuro che continuerai al meglio il lavoro iniziato da Mariele Ventre e proseguito da Sabrina Simoni: lo farai con l’entusiasmo, l’energia, la freschezza e l’amore per i bambini, che ti contraddistinguono” ha detto infatti Carlo Conti.

Parole di grande sostegno e appoggio per Margherita Gamberini sono arrivate anche dal direttore dell’Antoniano, fra Giampaolo Cavalli: “A te, Margherita, il mio augurio perché la freschezza e la voglia di vivere dei bambini contamini il tuo lavoro e che tu riesca a regalare loro il fascino del costruire tanti bei progetti insieme, perché solo le loro voci diverse possono regalare un’unica e inimitabile armonia”.

Margherita Gamberini: chi è la nuova direttrice del Piccolo Coro dello Zecchino d’Oro

Margherita Gamberini è nata il 1° luglio 1997 a Bologna, dove ha poi studiato sia al conservatorio che all’università. Presso il conservatorio G.B. Martini ha conseguito il diploma in Didattica della Musica, Saxofono e Musica d’insieme per fiati. Nel 2022, invece, all’Università di Bologna si è laureata in Lettere Classiche con una tesi sui linguaggi della musica e della letteratura.

Ha arricchito poi la sua esperienza professionale partecipando a seminari e masterclass, nonché attivando collaborazioni con scuole dell’infanzia e secondarie. Vincitrice di diversi premi per meriti accademici, attualmente insegna musica presso la scuola primaria paritaria Beata Vergine di Lourdes di Bazzano.