Oggi, sabato 2 dicembre, alle 17.05, in diretta su Rai1 (e in replica su Rai Yoyo alle 20.25) andrà in onda la seconda puntata de Lo Zecchino d’Oro edizione numero 66, con la conduzione di Andrea Dianetti e Carolina Benvenga. Sarà l’occasione per ascoltare altre sette canzoni in gara (qui tutti i dettagli). Ospiti in studio Flora Canto, Elettra Lamborghini e Francesco Paolantoni. Sempre presente il Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia. Domani, domenica 3 dicembre, dalle 17.20, subito dopo Domenica In, sarà la volta della finale condotta dal direttore artistico Carlo Conti, per decretare la canzone vincitrice di questa edizione (su un canale dedicato di RaiPlay, la finalissima sarà trasmessa integralmente con i sottotitoli in chiaro ed accessibile anche attraverso la LIS nelle parti cantate).

TvBlog è in grado di anticipare che per la conduzione degli speciali natalizi de Lo Zecchino d’Oro dovrebbero essere confermati Cristina D’Avena e Paolo Belli. Lo scorso anno i due appuntamenti aggiuntivi andarono in onda su Rai1 le mattine di Natale e dell’Epifania. Quest’anno dovrebbero essere collocati a Natale e, dal Trentino Alto Adige, a Capodanno.

Lo Zecchino d’Oro e la raccolta soldi

Come da tradizione, Lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Operazione Pane, con le sue storie, è protagonista delle tre puntate di Zecchino d’Oro. Per sostenere le mense francescane, basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45538.

Foto di Umberto Guizzardi