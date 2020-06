Retroscena Blogo: Lorella Cuccarini, le proposte del direttore di Rai1 e la suggestione del ritorno a Fantastico con Pippo Baudo

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Ecco le proposte del direttore di Rai1 alla conduttrice, in uscita (tra le polemiche) da La vita in diretta

Come vi abbiamo raccontato venerdì, prima che scoppiasse il caso per la lettera inviata da Lorella Cuccarini al gruppo di lavoro di La vita in diretta, con riferimenti velenosi ad Alberto Matano, il direttore di Rai1 Stefano Coletta nella giornata di giovedì scorso ha incontrato a Roma la conduttrice per annunciarle ufficialmente la sua mancata riconferma alla guida del contenitore pomeridiano (che il prossimo anno sarà condotto in solitaria da Matano) e per avanzarle nuove proposte lavorative.

Secondo quanto risulta a Blogo, si tratterebbero, sostanzialmente, di alcune prime serate all'insegna di show e di varietà (il palinsesto autunnale di Rai1, in questo senso, appare un po' in ritardo). Tra questi potrebbe esserci un suggestivo progetto che le permetterebbe di tornare a lavorare con il suo 'inventore' Pippo Baudo in una sorta di rivisitazione aggiornata al 2020 di Fantastico, lo storico programma nel quale debuttò come showgirl nel 1985.

Al momento, comunque, si tratterebbero di progetti - compreso quello di Fantastico - in fase embrionale. La Cuccarini, che ci risulta essere corteggiata anche da La7, dovrà dare un feedback nei prossimi giorni.

Ricordiamo che in tempi recenti la Cuccarini ha condotto su Rai1 gli speciali di prima serata di Linea Verde (Grand Tour, nel 2019) e lo show evento in due puntate Nemicamatissima (nel 2019) con Heather Parisi.