“Ci siamo scritte, ci siamo viste, abbiamo parlato di tante cose, non subito di lavoro. Non ci eravamo mai conosciute per davvero, ci eravamo solo incontrate in alcuni eventi. Mi sono raccontata, le ho parlato un po’ di me. Non mi aspettavo che mi avrebbe cercato. A distanza di due mesi mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto fare Amici. Io le ho risposto: ‘Perché no?!”. Era un’esperienza nuova e mi piaceva l’idea di restituire ai giovani parte di tutto quello che avevo ricevuto io dalla vita“. Così Lorella Cuccarini ha raccontato su Rai2 a Ti Sento di Pierluigi Diaco come è nata un anno fa la sua partecipazione ad Amici e come è stato il suo primo incontro con Maria De Filippi.

La showgirl, che in questa edizione veste il ruolo di docente di canto, ha svelato di essere ancora oggi “molto in contatto con i ragazzi dello scorso anno, mi chiedono consigli, è un legame che non finisce“. Nel corso dell’intervista, Lorella Cuccarini ha fatto un primo bilancio della sua vita, dopo 35 anni di lavoro e 30 di matrimonio, e ha parlato dei suoi affetti, a partire dalla mamma sarta. Non sono mancati momenti emozionanti, come quello in cui ha ricordato e omaggiato Carla Fracci: “Mi manca tantissimo, anche se una regina come lei non tramonterà mai, Carla per me è stata veramente un mito assoluto, la sua vita è stata un insegnamento forte per me“.

Per la cronaca, Ti Sento di e con Pierluigi Diaco con la puntata dedicata alla Cuccarini è cresciuto di oltre due punti di share rispetto alla settimana scorsa (quando era andato in onda in orario insolito, ben prima della mezzanotte) raggiungendo il 4,2% e ha fatto meglio di Voglio essere un mago, che al debutto non è andato oltre il 3.9% di share. Ospite della prossima puntata Claudia Koll.