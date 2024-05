Lorella Cuccarini e il progetto televisivo per celebrare i suoi 40 anni di carriera nel 2025. Ecco come stanno le cose

Nel 2025 Lorella Cuccarini festeggerà 40 anni di carriera. Una tappa prestigiosa che sarà celebrata anche in televisione. Ma andiamo per ordine.

L’impegno in teatro e tv

Secondo quanto risulta a TvBlog il regista Gabriele Pignotta sta scrivendo uno spettacolo teatrale con il quale Lorella Cuccarini girerà in tutta Italia nei prossimi mesi, dopo Aggiungi un posto al tavolo in cui veste i panni di Consolazione. Il titolo – Fantastica – richiama evidentemente Fantastico, lo storico varietà che fatto debuttare “la più amata dagli italiani” sul piccolo schermo nel 1985.

In base alle indiscrezioni in nostro possesso, la Rai avrebbe l’intenzione di produrre e mandare in onda in prima serata nel corso del 2025 – quando Lorella Cuccarini toccherà quota 40 anni di carriera – uno show celebrativo della conduttrice, attrice, ballerina e cantante 58enne.

Lorella Cuccarini e il disco celebrativo

Contestualmente sarà pubblicato un disco che conterrà 13 tracce di sigle e brani storici della Cuccarini, dal sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana. Il disco vanterà una serie di featuring illustri. TvBlog è in grado di anticipare che tra gli artisti coinvolti dovrebbero esserci anche Gianni Morandi (con cui nel 2002 ha condotto Uno di noi su Rai1), Michelle Hunziker (di cui è stata ospite di recente a Michelle Impossible & Friends) e alcuni cantanti di Amici di Maria De Filippi.

Il futuro ad Amici

Le prime serate in Rai saranno una parentesi, perché, sempre stando alle notizie da TvBlog raccolte, Lorella Cuccarini continuerà l’avventura di coach ad Amici, dove quest’anno ha trionfato con la cantante Sarah Toscano (qui l’intervista). In questo senso, peraltro, arrivano da Mediaset segnali di apprezzamento per il lavoro svolto dalla showgirl la cui carriera è stata legata per un lungo periodo al Biscione (Buona Domenica, Paperissima, La notte vola). Anche per questo motivo, è non sono da escludere proposte Mediaset extra talent per la prossima stagione.