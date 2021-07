Lorella Cuccarini confermata ad Amici, ora è ufficiale.

Che la conduttrice avrebbe fatto parte anche dalla 21esima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sembrava scontato, considerando l’ottima perfomance della scorsa stagione.

L’annuncio della conferma è arrivato dalla stessa Lorella Cuccarini, tramite il settimanale Oggi:

Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista.

Amici 21 inizierà, come svelato da TvBlog nei giorni scorsi, già sabato 18 settembre. Non dovrebbero esserci novità nel resto del cast dei professori. Le uniche posizioni un po’ a rischio parrebbero essere quelle di Veronica Peparini e – soprattutto – Anna Pettinelli. Nessun dubbio, invece, sulla presenza di Arisa, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (che con la complicità della Cuccarini ha tenuto in piedi per larga parte il serale di Amici 20).

Ricordiamo che la Cuccarini sembrava destinata alla domenica pomeriggio di Canale 5 nella fascia che invece sarà occupata dalla nuova edizione di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo (Davide Mengacci ha bocciato questa scelta). La più amata degli italiani, però, avrebbe risposto alla proposta di Mediaset con un “no, grazie”, preferendo, evidentemente, il più ‘sicuro’ posto da docente di danza nella trasmissione della De Filippi.

Per la cronaca, la Cuccarini ha risposto così, quando le è stato chiesto di eventuali nuovi progetti con la De Filippi:

Perché no? Non avrei dubbi.

Questa, invece, la risposta alla domanda sulla rottura con Alberto Matano e sul rapporto con la Rai: