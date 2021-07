C’è curiosità intorno al debutto (non assoluto, vi ricordate il flop About love?) di Anna Tatangelo come conduttrice del nuovo programma domenicale di Canale 5. La cantante sarà alla guida di un versione aggiornata dello storico Scene da un matrimonio, condotto da sempre da Davide Mengacci. Proprio quest’ultimo è stato interpellato sulla scelta di Mediaset di far rivivere il titolo e di affidarlo ad un’artista non prettamente televisiva. Mengacci, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, non ha nascosto qualche perplessità, esplicitando la sua preferenza per Barbara d’Urso, che fino alla scorsa stagione ha presidiato quella fascia:

Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso.

Un ragionamento che sembra cozzare con la forse necessaria operazione di rinnovamento dei volti televisivi, da più parti (pubblico, dirigenti e non solo) invocata. Secondo Davide Mengacci, 73 anni a settembre prossimo, la Tatangelo “si troverà in una situazione difficile“, anche in considerazione della concorrenza diretta della Domenica In di Mara Venier. Ma siam certi che il destino (anche a livello Auditel) di Scene da un matrimonio dipenda da chi lo condurrà e non sia invece legato alla forza del format stesso?

Mengani, peraltro, racconta di aver appreso direttamente dai quotidiani del ritorno in onda di Scena da un matrimonio:

L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato.

Negli scorsi giorni la Tatangelo ha tenuto a precisare che il suo programma sarà totalmente diverso da Domenica Live di Barbara d’Urso sottolineando che “sono una cantante che si presta alla televisione” e che “quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro“.