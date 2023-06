Terza edizione per il ‘reboot’ (che non è un reboot) di Scene da un matrimonio, format ideato da Gianni Ippoliti e portato al successo da Davide Mengacci e ormai da tre stagioni tv saldamente nelle mani di Anna Tatangelo, in veste di padrona di casa per il pubblico televisivo ma di ospite e confidente per le coppie che arrivano all’altare. Le nuove puntate debuttano sabato 24 giugno su Canale 5, con inizio alle 14.10: buona collocazione per seguire le storie d’amore – spesso difficoltose – dei protagonisti che raccontano alla Tatangelo come sono riusciti ad arrivare alle nozze prima di invitarci alla cerimonia e al ricevimento.

La formula non cambia: il programma mantiene anche quella traccia itinerante che permette di raccontare anche usi e tradizioni diverse nel nostro Paese.

Scene da un matrimonio 2023, prima puntata: sabato 24 giugno

Questa terza edizione parte dalla provincia di Napoli con Viviana e Gennaro: lui è un chirurgo estetico, lei è impiegata in un’azienda informatica e sono fidanzati da tre anni. Quando si sono conosciuti, Viviana era single da un anno e non stava cercando l’amore, mentre Gennaro aveva chiuso una storia importante da poco e voleva dedicarsi solo al lavoro. Il loro incontro è propiziato dai social: Gennaro resta colpito dalla foto di una ragazza e cerca in ogni modo di conoscerla. Sarà grazie a un consiglio professionale che Viviana inizierà a prendere in considerazione Gennaro, che riceverà il suo primo bacio al terzo appuntamento (come vuole la regola di Charlotte York di Sex and the City…). Il Covid e il lockdown metteranno il loro rapporto a dura prova, ma alla fine siamo arrivati al matrimonio, celebrato nella Basilica di Santa Maria di Pozzano a Castellammare di Stabia e al ricevimento a Villa Cimmino.

Il programma

“Scene da un Matrimonio” è una produzione RTI realizzata da Pesci Combattenti su format di Gianni Ippoliti.