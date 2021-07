Anna Tatangelo: “Scene da un matrimonio? Programma totalmente diverso da quello di Barbara d’Urso”

Anna Tatangelo, a settembre, la domenica pomeriggio, su Canale 5, sarà alla guida di una versione 2.0 di ‘Scene da un matrimonio’, il programma cult degli anni ’90, condotto da Davide Mengacci, che segue una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione delle loro nozze, fino al giorno del fatidico sì.

La cantante, confermata come giurata di ‘All together now’, ha respinto, nel corso di un’intervista a ‘IlFattoquotidiano.it’, categoricamente qualsiasi tipo di attrito con Barbara d’Urso, al timone, per anni, di ‘Domenica Live’:

A giorni inizieremo le riprese. La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro.

Un concetto ribadito, a gran voce, anche a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, in edicola oggi:

Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti.

La seconda parte del pomeriggio domenicale sarà affidato a Silvia Toffanin che raddoppia con Verissimo.