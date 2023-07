“Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano“. A parlare è Lorella Cuccarini, che svela di essere stata cercata dalla tv pubblica per il nuovo programma pomeridiano in sostituzione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato“. L’allusione è chiaramente alle polemiche politiche che hanno caratterizzato l’avvento della nuova governance della tv pubblicata, su indicazione del governo Meloni. Lorella Cuccarini prosegue e conferma quanto anticipato nelle scorse ore da TvBlog, ossia la sua presenza anche nella prossima stagione di Amici: “Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena“.

Parlando con il suo fan club, ‘la più amata dagli italiani’ spiega che “in Mediaset in questo momento mi trovo tanto bene” perché “ho trovato l’azienda così come l’avevo lasciata, anche se ci sono visioni e problemi diversi rispetto a quelli degli anni Novanta“. Quindi sottolinea: “L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto“.

Infine, l’annuncio: Lorella Cuccarini sarà ospite di Amadeus nello show di Rai1 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 all’Arena di Verona (si registra a metà settembre): “Sto pensando ad un progetto musicale che ripercorra i 40 anni di carriera, è già pronta una versione de La notte vola realizzata da Merk & Kremont, all’Arena sarà la prima uscita ufficiale del pezzo“.