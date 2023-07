Eccoli qui i ‘trombati’ o, più delicatamente, gli esclusi dai palinsesti tv 2023-2024, che in questi giorni le aziende del piccolo schermo stanno presentando ufficialmente. Il caso più clamoroso è evidentemente quello già ampiamente commentato di Barbara d’Urso. Contrattualmente la conduttrice è ancora legata a Mediaset (fino a dicembre 2023), ma la rottura è totale e da gennaio dovrà trovare un nuovo impiego professionale.

Altra vicenda chiacchieratissima è stata quella con protagonista Massimo Giletti, fuori da La7 dopo la clamorosa sospensione/chiusura di Non è l’Arena. Anche per il giornalista piemontese il ritorno in video quasi sicuramente non avverrà prima di gennaio 2024, anche se il suo contratto con l’emittente di Urbano Cairo è ormai chiuso anche formalmente.

Niente programmi anche per Belen Rodriguez, fuori sia da Le Iene (al suo posto Veronica Gentili) sia da Tu sì que vales, che nei giorni scorsi, dopo qualche commento social un po’ polemico, ha ringraziato diplomaticamente Mediaset augurandosi si tratti di un arrivederci.

Per Flavio Insinna tempi duri, visto che sarà sostituito a L’Eredità da Pino Insegno. Una magra consolazione per lui è rappresentata dal tv movie La stoccata vincente, di cui è protagonista insieme ad Alessio Vassallo.

Nessuna notizia di Domenico Iannacone e del suo Che ci faccio qui, non presente nei palinsesti Rai presentati venerdì scorso a Napoli.

Ed ancora, in attesa che Prime Video e Warner Bros. Discovery illustrino i rispettivi palinsesti, va osservata l’assenza di Ilary Blasi, la cui conferma alla conduzione dell’Isola dei famosi non è ancora ufficiale e anzi appare in dubbio. Stop anche per Roberta Capua, che sembrava pronta per essere promossa nel pomeriggio di Rai1 (leggi qui l’intervista che abbiamo realizzato ieri), e per Alessandro Greco, che, dopo aver rinunciato a Cook40 (al suo posto Flavio Montrucchio), come già abbiamo avuto modo di raccontarvi, ci risulta stia lavorando per un programma Rai in onda a inizio 2024.

P.S. Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi.