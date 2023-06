Alessandro Greco lascia la conduzione di Cook40. Lo ha annunciato il diretto interessato poche ore fa su Twitter, facendo intendere di essere pronto per nuove avventure professionali:

Bellissimo pubblico! Voglio dirvi che per quanto mi riguarda lascio la cucina di Cook40 per farvi assaggiare presto “nuove prelibatezze” 😉 Allora grazie per questi due anni nei quali ci avete fatto fare scorpacciate di ascolti e a presto!! 🤗❤️

Greco rinuncia, dunque, alla guida del programma del sabato mattina di Rai2 prodotto da Triangle e dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Secondo quanto risulta a TvBlog, ad oggi non sarebbe stato ancora scelto il suo sostituto, anche se sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi Roberta Capua, rimasta al momento senza un programma (per settimane si era parlato di un suo possibile approdo nel nuovo contenitore pomeridiano di Rai1, poi affidato a Caterina Balivo).

In base alle indiscrezioni in nostro possesso, il futuro televisivo di Alessandro Greco dovrebbe essere comunque in Rai. In particolare, il conduttore starebbe lavorando ad un nuovo programma legato al mondo della musica, nel quale, sin dai tempi dell’indimenticato Furore, è sempre stato a suo agio. La nuova produzione dovrebbe andare in onda sulle reti della tv pubblica a partire dall‘inizio del 2024 in una fascia oraria diversa da quella fino ad oggi occupata da Cook40.

In attesa che il progetto si definisca del tutto, Greco continuerà a frequentare l’ormai famigerata TeleMinkia all’interno di Viva Rai2 di Fiorello, con il quale da tempo vanta un rapporto non soltanto di stima professionale, ma anche di amicizia. La seconda stagione del programma dello showman siciliano non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma appare praticamente certa (resterà nella collocazione del primo mattino, ovviamente su Rai2).

Tornando a Greco, nelle prossime settimane potrebbero arrivare maggiori dettagli sul suo nuovo impegno in Rai, azienda nella quale nel 1992 iniziò il suo viaggio televisivo, partecipando al concorso per nuovi talenti dal titolo Stasera mi butto.