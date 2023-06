Il comunicato stampa recita quanto segue: “Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi. Nel corso della seduta l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha illustrato, insieme al Direttore Distribuzione Stefano Coletta, i palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023“. In pratica, si tratta dell’anticipazione di quanto avverrà pubblicamente il prossimo 7 luglio a Napoli, quando la Rai presenterà alla stampa i nuovi palinsesti autunnali. Dunque, di quali nuovi programmi o volti si parla? Per chi legge con puntualità TvBlog non ci sono sorprese, visto che praticamente tutte le novità sono state anticipate su queste pagine negli scorsi giorni. Partiamo dalla più importante: al posto di Fabio Fazio alla domenica sera su Rai3 ci sarà Report di Sigfrido Ranucci. TvBlog lo aveva annunciato il 7 giugno, poco prima che da Viale Mazzini arrivasse una curiosa smentita. Il programma di inchieste partirà nella nuova collocazione ad ottobre, mentre a settembre in quella fascia ci saranno puntate inedite de Il Provinciale di Federico Quaranta.

Per rimpiazzare l’altra big di Rai3 in uscita, Lucia Annunziata, la nuova governance ha optato, come previsto, per piazzare a In Mezz’Ora l’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Al posto di Massimo Gramellini, diretto verso La7, invece, ci sarà Serena Bortone, che perde il pomeriggio di Rai1, ufficialmente tornato nelle mani di Caterina Balivo che condurrà La volta buona.

Pino Insegno da gennaio sostituirà Flavio Insinna a L’Eredità, mentre Elisa Isoardi è destinata a Linea Verde Life. A Unomattina in famiglia arriverà Beppe Convertini. Nella seconda serata di Rai1 sarà lanciato un programma di Francesco Giorgino. Ed ancora: confermata l’intenzione di affidare a Filippo Facci una striscia di cinque minuti su Rai2 tra I fatti vostri e il telegiornale delle 13; Salvo Sottile, in uscita da I Fatti Vostri (al suo posto Tiberio Timperi), dovrebbe condurre un talk in prima serata da gennaio.

Lunedì sera su Rai3 ci sarà Presadiretta di Riccardo Iacona che poi lascerà spazio, nella logica dell’alternanza che c’era prima con Report, a un talk condotto da Nunzia De Girolamo, ispirato ai programmi di Gianfranco Funari, dal titolo che dovrebbe essere Botta e risposta. Corrado Augias manterrà la sua trasmissione La Gioia della Musica, mentre lascerà Rebus, che durerà un’ora piena, e sarà condotto sempre da Giorgio Zanchini insieme a personalità differenti di ogni estrazione politica e rappresentativi di diverse realtà, tra cui Giordano Bruno Guerri, Massimo De Cataldo, Alessandro Giuli, Barbara Alberti e Pietrangelo Buttafuoco.

Il sabato pomeriggio sulla terza rete Rai arriverà il programma Poster, condotto da Monica Giandotti che approfondirà le scelte dei giovani impegnati in diversi settori. Ad Agorà al suo posto approda, come ormai noto, da SkyTg24 Roberto Inciocchi, mentre Sara Mariani sabato e domenica condurrà Agorà Weekend.

Luisella Costamagna prenderà in eredità lo spazio di Annalisa Bruchi in seconda serata su Rai2 con il programma Tango, titolo che si ispira alla sua fortunata partecipazione a Ballando con le stelle, che si occuperà di economia e politica anche con un taglio meno serioso. Restart della Bruchi si sposterà su Rai3, una striscia quotidiana dalle 10 alle 10.30.