Filippo Facci, giornalista e scrittore, condurrà una nuova striscia quotidiana su Rai2 nella prossima stagione tv. O meglio dovrebbe condurre, in attesa di mettere tutto nero su bianco e il contratto con Rai si chiuda. Questa è una delle ultime decisioni della televisione pubblica rispetto alla prossima stagione tv per quel che riguarda i programmi informativi. Questa nuova trasmissione, per ora genericamente chiamata “I fatti del giorno” sarà collocata subito prima del Tg2 delle ore 13.

Andrà quindi in onda a “panino” fra il varietà I fatti vostri, condotto nella prossima stagione tv da Tiberio Timperi e l’edizione delle ore 13 del Tg2. Sarà una striscia di attualità quotidiana di circa cinque minuti che andrà ad arricchire i programmi di questo tipo già in onda sulle reti Rai.

Su Rai1 infatti è stata confermata anche per tutta la prossima stagione tv la striscia post Tg1 di Bruno Vespa, ovvero Cinque minuti. Programma questo voluto dall’ex amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ed ora confermato dal tandem Sergio-Rossi. Vespa naturalmente è confermato anche con Porta a porta. Il talk di seconda serata di Rai1 manterrà le sue canoniche tre puntate settimanali. Una al martedì, una al mercoledì e la terza il giovedì. Su Rai3 è stata pure confermata anche nella prossima stagione tv la striscia Il cavallo e la torre.

Marco Damilano continuerà ad affacciarsi dalle frequenze di Rai3, dal lunedì al venerdì, fra le 20,40 e le 20.50. Sempre prima dell’inamovibile soap Un posto al sole. Ecco che a queste due strisce informative se ne aggiungerebbe una terza, quella appunto di Filippo Facci. Questo per arricchire le voci di commento ai fatti del giorno ai due giornalisti di cui sopra. Il primo, Vespa, da sempre governativo. Il secondo, Damilano, attento alle idee più trasversali.

Facci, secondo quanto apprende TvBlog, confezionerà la sua striscia con contenuti più “pop” rispetto alle altre due. Quindi con meno politica e più vita di tutti i giorni. Facci imprimerà la sua personalità in un certo senso controcorrente, a questo nuovo appuntamento informativo della tv di Stato.