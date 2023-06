E’ giunto il momento di fare un po’ il riassunto dell’offerta informativa -extra Tg- della prossima stagione in Rai. Tante le indiscrezioni circolate sul media in questo periodo. Anche noi di TvBlog vi abbiamo dato tutte le anticipazioni di cui eravamo in possesso. Questo per farvi fare un quadro rispetto a quello che potrebbe accadere in Rai nella prossima stagione. Naturalmente il quadro che ci tenevamo a darvi era quello relativo ai programmi e ai loro conduttori. Perchè alla fine della fiera la tv è quello che va in onda. Non di certo le chiacchiere di chi ne parla, il più delle volte per vanità personale o per mettersi delle coccarde sulla giacca.

Qui oggi parleremo come detto dell’offerta informativa prossima ventura della Rai. Naturalmente va sempre premesso che tutto questo dovrà essere “vidimato” dal Cda che riceverà nei prossimi giorni le proposte dei direttori di genere. Proposte queste che saranno formalizzate dal comitato editoriale Rai formato da AD e direttore generale che avranno il compito di armonizzare le proposte dei direttori di genere. Torniamo dunque all’offerta informativa della Rai nella prossima stagione tv.

Mezz’ora in più avrà una nuova conduttrice nella persona di Monica Maggioni. Il programma andrà in onda nella medesima collocazione, quella della domenica pomeriggio. Al termine del quale torna Rebus con Roberto Zanchini, ma senza Corrado Augias. L’ex conduttore di Telefono giallo avrà per le mani una nuova edizione de La gioia della musica, il programma perla dell’access di Rai3. La domenica sera andrà in onda nell’access una versione smart de Le parole con Serena Bortone. Ci sarà poi la versione lunga di questo programma il sabato sera nella consueta collocazione su Rai3, fra access e prime time. Le parole, di domenica sera, farà da traino a Report, sempre che venga rispettato l’accordo che è in essere fra Rai e Sigfrido Ranucci. In caso contrario Report resterà di lunedì. Si attendono incontri a breve fra le parti.

A proposito di lunedì è prevista -sulla carta- nel prime time di Rai3 la nuova trasmissione con Nunzia De Girolamo. Programma questo che dovrebbe fare la staffetta a gennaio con la nuova trasmissione di Salvo Sottile. Nella seconda serata di Rai1, dopo Cose nostre e Storie di sera, arriva Francesco Giorgino, con il suo nuovo programma. Agorà estate sarà condotto da Lorenzo Lo Basso, mentre Agorà “invernale” è stato assegnato a Roberto Inciocchi. Filo rosso, la trasmissione che prende il posto a luglio e ad agosto di Carta bianca, va a Manuela Moreno. Collocazione cercasi nel frattempo per Monica Giandotti che lascia Agorà.

Conferma per i Cinque minuti di Bruno Vespa su Rai1, per tutta la stagione. Porta a porta resta in onda per tre sere la settimana, ovvero martedì, mercoledì e giovedi sempre con Vespa nella seconda serata di Rai1. Torna anche Il cavallo e la torre con Marco Damilano per tutta la stagione nell’access di Rai3, prima di Un posto al sole. Torna pure Carta bianca nel prime time del martedì di Rai3 con Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Su Bianca Berlinguer circolano voci su una sua possibile uscita dalla Rai, voci tutte da confermare. Su Rai2 collocazione in seconda serata di giovedì per la nuova serie di Generazione Z con Monica Setta, che raddoppia con un nuovo ciclo invernale di Donne al bivio, dopo quello in onda questa estate su Rai2.