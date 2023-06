Non molto tempo fa abbiamo parlato da queste colonne dei candidati alla conduzione di Agorà estate 2023. La versione estiva del celebre programma informativo del mattino di Rai3 avrà una nuova conduzione. Cassato il bis per Giorgia Rombolà, si è andati alla ricerca del nuovo conduttore di questo programma nato nell’ormai lontano 2013. Ricordiamo la prima edizione di questa trasmissione fu guidata dalla coppia formata da Giovanni Anversa e Serena Bortone, che dall’anno successivo è diventata padrona di casa unica di questo programma.

Poi l’attuale conduttrice di Oggi è un altro giorno è passata alla conduzione della più prestigiosa edizione invernale di Agorà, lasciando così il testimone a Monica Giandotti. Pure la Giandotti poi ha fatto il medesimo percorso della Bortone. Si è guadagnati infatti la conduzione dell’edizione invernale di questo programma. Al suo posto arrivò sotto la direzione di Franco Di Mare di Rai3, il buon Roberto Vicaretti. Questo fino alla decisione di Mario Orfeo, direttore all’epoca del dipartimento approfondimenti Rai, di collocare appunto Giorgia Rombolà.

Dunque ora si cambia e per l’edizione 2023 di Agorà estate. Fra i candidati che vi aveva elencato TvBlog, l’ha spuntata il giornalista di Rai news Lorenzo Lo Basso. Adolescenza irrequieta, nato a Cagliari, vissuto in parecchie città: da Legnano a Firenze, fino a diventare romano per lavoro. Lorenzo Lo Basso dunque, giornalista di Rai news ed inviato di guerra conquista la conduzione di Agorà estate 2023. Solido professionista, fermo, deciso, lascia quindi per qualche tempo la redazione del canale all news della televisione di Stato, per distaccarsi al dipartimento approfondimenti della televisione pubblica. Alle sue spalle una lunga e proficua carriera da giornalista in Rai. Ora si dovrà confrontare con un programma da studio ed in diretta, nel più classico ambiente da tal show.

Se questa conduzione estiva di Lorenzo Lo Basso potrà essere poi confermata anche per l’inverno lo capiremo strada facendo. Nel frattempo saranno dunque Manuela Moreno con Filo Rosso e Lorenzo Lo Basso in Agorà estate i due giornalisti che continueranno a raccontare la cronaca, l’attualità e la politica durante l’estate 2023 su Rai3.