Dopo una nuova serie di Cose nostre e di Storie di sera con Eleonora Daniele sarà la volta del grande ritorno in video di Francesco Giorgino. Sarà nella seconda serata di Rai1 del lunedì sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo il ritorno dell’ex anchorman del Tg1. La partenza di questo nuovo programma è prevista attorno a novembre. Quella di Francesco Giorgino sarà la seconda serata ufficiale del lunedì della prima rete Rai.

In sostanza la sua nuova trasmissione, che per ora non ha ancora un titolo definitivo, sarà la vera seconda serata del lunedì di Rai1. Dopo infatti le due serie brevi di cui sopra, toccherà al giornalista pugliese prendere in mano quello slot. Il suo nuovo programma cioè occuperà in pianta stabile quella collocazione fino al termine della stagione tv. Estromesso dal suo amato Tg1 dall’ex direttrice del telegiornale della rete ammiraglia, Giorgino ora prenderà proprio il posto che occupava Monica Maggioni in quella fascia oraria.

Ricordiamo infatti Sette storie, la trasmissione che andò in onda per parecchie settimane nella seconda serata del lunedì di Rai1. Ora Monica Maggioni sostituirà Lucia Annunziata, che ha lasciato Mezz’ora in più, con un programma di politica interna ed estera che andrà in onda fra le 14:30 e le 16 su Rai3. Torniamo però al programma che sancirà la nuova primavera professionale di Francesco Giorgino.

Sarà un programma che parlerà di attualità e in particolare di politica. Ma quello che cercherà di fare questa nuova trasmissione dell’ex vice direttore del Tg1, sarà di raccontare la politica con un taglio diverso. Cercherà di raccontarne i linguaggi senza essere pedante e i dietro le quinte. Cercherà di mostrare i politici sotto un occhio differente e renderli di più facile ed immediata comprensione al pubblico della prima rete Rai.

Il ritorno di Francesco Giorgino è dunque previsto da novembre e fino al termine della stagione televisiva nella seconda serata del lunedi di Rai1.