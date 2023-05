Per qualcuno è stato un fulmine a ciel sereno, per altri la cronaca di un addio annunciato. Il riferimento è alle “dimissioni“, il termine tecnico forse sarebbe un altro, di Lucia Annunziata dalla Rai. L’editorialista de La Stampa, ha inviato alle agenzie una sua dichiarazione in cui dice di aver comunicato ai vertici Rai la sua intenzione di non far più parte della squadra informativa della televisione pubblica. L’intenzione dunque è quella di interrompere unilateralmente il contratto in essere fra la conduttrice di Mezz’ora in più e la Rai, accordo che prevedeva un altro anno di contratto. L’incompatibilità fra la sua visione giornalistica con quella della nuova dirigenza Rai sarebbe insormontabile, da qui la sua decisione di andarsene.

Lucia Annunziata resterà fino a fine giugno, approdo della stagione attuale di Mezz’ora in più e poi da settembre spazio ad una nuova conduttrice/conduttore. Circolano voci nell’ambiente circa l’approdo alla conduzione della domenica pomeriggio di Rai3 dell’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni, da poco sostituita alla guida del primo telegiornale d’Italia da Gian Marco Chiocci. La Maggioni fra l’altro è stata nel frattempo nominata direttrice editoriale per l’Offerta Informativa della Rai e di questa offerta potrebbe dunque fare parte pure lei. Si era già pensato per lei, oltre all’incarico di cui sopra, anche ad una seconda serata in tv, ma ora è planata sul tavolo di lavoro anche l’opzione domenica pomeriggio di Rai3. Ipotesi questa che potrebbe prendere il sopravvento.

Qualora l’ipotesi Maggioni diventasse qualcosa di concreto, l’ex direttrice del Tg1 farebbe parte in una delle finestre informative della tv pubblica più prestigiose, quella della domenica pomeriggio di Rai3. Una finestra che è diventata prestigiosa grazie alla qualità del lavoro della stessa Annunziata, che se ne va dalla Rai, ma non andrà in nessun’altra televisione. Farà il suo lavoro di giornalista sulla carta stampata, cosi come sta facendo adesso nel ruolo di editorialista del quotidiano diretto da Massimo Giannini.

TvBlog ha verificato questa voce circa l’approdo di Monica Maggioni nella domenica pomeriggio di Rai3, voce che ha trovato conferme nelle nostre fonti. Voce che al momento classifichiamo come ipotesi. Per altro in quella fascia potrebbe arrivarci pure Nicola Porro, che sarebbe ancora in bilico fra la permanenza a Mediaset ed il ritorno in Rai. Fra i nomi al vaglio della nuova dirigenza Rai ci sarebbe anche quello di Luisella Costamagna e con qualche chances in più sul tavolo ci sarebbe anche il nome di Serena Bortone, che lascerà la guida del primo pomeriggio di Rai1 -molto probabilmente- a Roberta Capua e/o Rossella Brescia. Ma ancora su questo fronte c’è davvero tutto da decidere.

Appuntamento dunque a domenica 28 maggio, dalle ore 14:30 per una nuova puntata di Mezz’ora in più, la prima condotta da Lucia Annunziata dimissionaria.