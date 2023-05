Secondo quanto apprende l’agenzia ANSA, l’ex Presidente della Rai (marzo 2003 – aprile 2004) Lucia Annunziata si dimette dalla Rai e dunque dalla conduzione del suo programma mezz’ora in più, trasmesso su Rai 3 alla domenica pomeriggio dal 2005. La notizia arriva in una giornata di fuoco in Rai. Con il via alle nuove nomine dal Consiglio di Amministrazione insieme al rinnovo delle direzioni di genere e delle testate giornalistiche, arriva anche un’altra uscita eccellente dal Servizio Pubblico.

Rai, dimissioni Lucia Annunziata: “Non condivido le modalità d’intervento sull’azienda dall’attuale governo”

In una lettera aperta ai vertici della Rai e resa nota dall’ANSA, la Annunziata parla di “dimissioni irrevocabili” affermando: “Arrivo a questa scelta – dice – senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi – aggiunge – In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque.”

