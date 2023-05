Ufficializzate le nuove nomine ai vertici Rai. Trovano conferma le indiscrezioni e i retroscena che vi abbiamo dato negli ultimi giorni e al netto di sorprese dell’ultima ora, i tasselli che compongono il puzzle degli incarichi di vertice nella Rai hanno trovato un nome.

Il CdA ha vagliato le proposte dell’AD Roberto Sergio, che ha previsto anche la nascita di nuove aree organizzative, tra cui la Direzione Coordinamento Iniziative Strategiche “quale punto di riferimento strutturato e di coordinamento delle attività riferite in particolare al Piano Industriale, al Piano di Sostenibilità e al Contratto di Servizio”, come si legge nella nota stampa diffusa dalla Comunicazione Rai. Creata anche una nuova Direzione denominata Radio digitali specializzate e podcast per quanto riguarda l’area editoriale radiofonica.

Ma veniamo ai nomi.

La Direzione Intrattenimento Prime Time passa da Stefano Coletta a Marcello Ciannamea ;

passa da Stefano Coletta a ; Coletta prende il posto di Ciannamea alla Distrubuzione (uno scambio diretto, in pratica);

prende il posto di Ciannamea alla (uno scambio diretto, in pratica); l’ Intrattenimento DayTime passa da Simona Sala ad Angelo Mellone ;

passa da Simona Sala ad ; l’Approfondimento va a Paolo Corsini;

va a la Direzione Cinema e Serie Tv va ad Adriano De Maio ;

va ad ; la Direzione Contenuti Digitali va a Maurizio Imbriale ;

va a ; Simona Sala passa a Radio 2 ;

passa a ; la nuova Direzione Radio digitali specializzate e podcast va a Marco Lanzarone ;

va a ; Monica Maggioni passa dal Tg1 alla Direzione Editoriale per l’Offerta informativa.

Su fronte testate giornalistiche:

il Tg1 va a Gian Marco Chiocci;

il Tg2 va ad Antonio Preziosi, che lascia Rai Parlamento;

a Rai Parlamento va Giuseppe Carboni;

al Giornale Radio e Radio1 arriva Francesco Pionati;

Jacopo Volpi diventa Direttore di Raisport e del relativo Genere.

Il CdA di oggi, 25 maggio 2023, ha anche rinnovato i CdA delle società controllate in scadenza: a Rai Cinema vengono confermati come AD Paolo Del Brocco e Nicola Claudio Presidente; a Rai Com Sergio Santo è nominato AD e Claudia Mazzola Presidente. Andrea Vianello viene designato Direttore generale di San Marino RTV, dopo la scomparsa di Ludovico Di Meo.