Addio a Ludovico Di Meo, direttore di San Marino RTV ed ex direttore di Rai2

Se n’è andato stamattina all’età di 63 anni il direttore di San Marino RTV Ludovico Di Meo. Era stato ricoverato nei giorni scorsi presso un ospedale romano per un intervento alle coronarie. Era stato quindi dimesso, ma complicazioni successive hanno fatto precipitare le cose, fino alla morte avvenuta proprio stamattina. Di Meo era stato indicato dal CdA della Rai come nuovo Direttore Generale di San Marino Rtv, carica che ha ricoperto dal 1° dicembre 2021. Ma tutta la carriera Ludovico Di Meo l’ha passata in Rai, dapprima come redattore ad Italia sera, programma del preserale di Rai1 e poi nel team del Tg1, specificatamente nella squadra che si occupava dell’edizione del mattino del telegiornale della prima rete Rai, fino ad arrivare poi alla conduzione di Unomattina.

Passa poi brevemente a Telemontecarlo per poi tornare al Tg1 come conduttore, fu lui a condurre l’edizione straordinaria del Tg della prima rete Rai in occasione dell’attentato alle Torri gemelle di New York.

Passa poi al Tg2 come vice direttore, per poi tornare a Rai1 dove dal 2009 al 2019 assume la carica di vice direttore con la responsabilità della fascia del mattino della prima rete, oltre a guidare la struttura grandi eventi, fra i quali il Festival di Sanremo. Sua la responsabilità anche di tante altre produzioni della prima rete della Rai, fra le quali “L’Arena”, “Porta Porta”, “Telethon”, “Overland“, i programmi di Piero Angela e le serate-evento di Alberto Angela (“Stanotte a…”), l’informazione religiosa, “Cose Nostre” e con Duilio Giammaria inventa il programma “Petrolio“. I suoi ultimi incarichi presso la tv di Stato sono stati Direttore della Direzione Cinema e Serie TV, con l’interim della Direzione di Rai2.

Uomo gentile, sempre disponibile, sorridente, cercava di trovare una soluzione ad ogni cosa raggiungendo un punto d’incontro. Nella mediazione c’è sempre la soluzione ad ogni controversia. Aveva la televisione nel sangue e alla televisione mancherà. Ludovico Di Meo se ne va un mese dopo la scomparsa di un altro grande dirigente del piccolo schermo Rai, Carlo Fuscagni, ex direttore di Rai1. Di Meo e Fuscagni sono stati due dirigenti di una Rai che sta pian piano scomparendo. Due persone che hanno dato un contributo fondamentale alle reti con cui hanno collaborato.

Ludovico Di Meo lascia la moglie Paola e le due figlie, a cui TvBlog fa le più sentite condoglianze.