Ballando sfora e Ciao Maschio inizia tardi. Nunzia De Girolamo: “Ci scusiamo, buongiorno”

Nunzia De Girolamo semina frecciatine durante l’ultima puntata di Ciao Maschio per l’inizio ad ora tarda. Ma il programma è registrato e la conduttrice non sapeva dell’ulteriore sforo di Ballando, che ha chiuso all’1.25

Ballando con le stelle saluta sempre più tardi e, a sorpresa, arriva la frecciata da parte di Nunzia De Girolamo, che con Ciao Maschio prende la linea una volta terminati i titoli di coda dello show.

Una mossa inaspettata, dal momento che l’ex ministro non va in diretta e, di conseguenza, non può essere al corrente dell’orario di chiusura di Milly Carlucci. Ecco allora l’unica possibilità, ossia che la De Girolamo abbia fatto i conti basandosi sull’epilogo della puntata della settimana scorsa, giunto all’1.10.

“Visto che sei ritardatario, potevamo cominciare ancora più tardi di quanto già inizi Ciao Maschio e ci scusiamo di questo” ha detto la padrona di casa rivolgendosi a Massimo Lopez, scherzando a proposito di uno dei difetti che l’attore le aveva confessato. A questo si sono aggiunti altri indizi, come i continui riferimenti al caffè, consigliato nei vari promo al pubblico per rimanere sveglio, e quel “buongiorno”, pronunciato sul finale, che dietro alla battuta nascondeva un evidente disappunto.

La De Girolamo, però, non poteva essere sapere che stavolta il testimone le era stato ceduto all’1.25, con l’aggiunta di un nero pubblicitario che ha posticipato ulteriormente l’avvio di quattro minuti. E così Ciao Maschio, talk di quasi un’ora e mezzo, si è ritrovato in onda fino alle 2.45, con più della metà della trasmissione ancora non ‘conteggiata’ dall’Auditel (che termina le rilevazioni di giornata alle 2).

“Ti definisci ritardatario. Quindi potevamo cominciare ancora più tardi di quanto già iniziamo e ci scusiamo di questo”.

"Buongiorno".

"Prendete un bel caffè". La De Girolamo e i riferimenti all'avvio ad ora tarda. pic.twitter.com/CbVDl4trMY — Massimo Falcioni (@falcions85) October 20, 2024

Se è vero che Ciao Maschio conosce i rischi del sabato sera e spesso beneficia del traino più potente della settimana di Rai 1 (gare della Nazionale a parte), è altrettanto evidente l’eccessivo allargamento dell’appuntamento di Ballando che, al netto delle interruzioni pubblicitarie, ieri è durato la bellezza di 259 minuti. Dieci in più delle prime tre uscite.

Sforamenti chiaramente strategici, utili a far salire la percentuale di share, dal momento che Tu si que vales, diretto rivale, abbassa la saracinesca prima dell’una di notte. L’escamotage, tuttavia, non è bastato ad evitare il sorpasso: 22,8% contro il 24% di Canale 5.