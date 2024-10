Finalmente un programma di cucina diverso dal solito! Su Food Network – canale 33 – si è appena concluso il primo ciclo de Il sorriso in cucina, cooking show dedicato al pubblico celiaco. Alla conduzione Valentina Leporati, influencer nota su Instagram come Valentina Gluten Free.

Leporati per tre domeniche alle 10 ha preparato ricette gluten free, anche se si tratta di pietanze che vedono per protagonista il riso. La conduttrice si è dimostrata inclusiva già nei saluti, con quel “Buongiorno a tutte e a tutti” che è nato negli ambienti LGBTQIA+ e femministi quando ci si è cominciato a porre il problema dell’inclusività nella lingua italiana. In realtà con il tempo si è capito anche che il termine inclusione non sia del tutto appropriato quando si parla di minoranze, dato che il termine presuppone una maggioranza “giusta” che ne includa un’altra, ma questa è un’altra storia.

Timballo di riso, risotto in soup d’onion, paella vegetariana. Leporati ha proposto per sei puntate tre piatti, spesso divisi in episodi tematici: si passa dal menù romantico alla festa, passando dalla cena tra amici ai bambini. Senza scontentare alcun commensale. La preparazione di ogni piatto è sempre molto chiara, con la conduttrice che accenna spesso alla sua condizione di celiaca.

Il sorriso in cucina: ma che cos’è la celiachia?

Per chi non lo sapesse, la celiachia è una malattia cronica che riguarda l’infiammazione dell’intestino tenue. Chi ne soffre non può assumere glutine, una proteina contenuta in frumento, orzo, farro, bulgur, khorasan e altri cereali (discorso a parte per l’avena, soggetta a volte a contaminazione). Permessi invece riso, mais, grano saraceno, quinoa, sorgo, miglio, amaranto, teff, farine di legumi.

In Italia si contano più di 250 mila persone celiache, ma secondo l’Istituto Superiore di Sanità potrebbero esserne affette 600.000, in quanto non tutte si sottopongono agli esami del sangue e alla gastroscopia, quest’ultima decisiva per ottenere la diagnosi.

L’unica terapia per le persone celiache è un’alimentazione senza glutine, abbastanza attuabile se si vive in casa ma abbastanza complicato quando si mangia fuori. Nella maggior parte degli esercizi commerciali è molto difficile evitare la contaminazione; fortunatamente in Italia aumentano i locali totalmente gluten free, con Milano in testa.

Complimenti quindi a Food Network per aver proposto Il sorriso in cucina, sperando in un nuovo ciclo e in ricette che prevedano anche altri cereali, pseudocereali e farine senza glutine. Firmato, un celiaco dal 2019.

Il sorriso in cucina non è il primo cooking show senza glutine

P.S. Nonostante le lodi, lodi, lodi, Il sorriso in cucina non è il primo cooking show dedicato al gluten free. Il primato va a Fuori Menù, andato in onda nel 2023 sulla web tv e canale 122 del dtt Uni Cusano Tv. A condurlo Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip 2022 e celiaca. Prima di lei un altro celiaco aveva trionfato nello stesso reality, Daniele Bossari.