Da mercoledì 3 aprile, per 6 puntate, Valentina Persia sarà la protagonista di un programma di cucina in onda su Food Network.

Anche la comica e attrice Valentina Persia si cimenterà con un programma di cucina che andrà in onda a partire da questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, dalle ore 21, su Food Network, canale 33 del digitale terrestre.

Il programma ha come titolo Le Ricette di Casa Persia – L’Abruzzo a modo mio. La comica, infatti, pur essendo nata a Roma, è abruzzese doc, originaria di San Vincenzo Valle Roveto, paese in provincia dell’Aquila.

In questo programma, Valentina Persia rivelerà la propria passione per la cucina, preparando veri e propri menu per gli ospiti che siederanno a tavola con lei. La cucina di Valentina Persia, come si può evincere dal titolo, posa le propria fondamenta nelle tradizioni culinarie dell’Abruzzo.

L’attrice svelerà ai telespettatori i segreti delle sue ricette, legate ai suoi cari e ai ricordi di famiglia. Con lei, ci sarà anche sua madre Nietta.

Le Ricette di Casa Persia – L’Abruzzo a modo mio: gli ospiti

In ogni episodio, Valentina Persia e la madre Nietta dovranno ideare un menù per un ospite diverso: i fratelli Paolo e Luca, il collega Giuseppe Giacobazzi, il noto chirurgo estetico Professor Pietro Lorenzetti (ospite ricorrente nel Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso), la cugina Martina e l’attore Andrea Balestri.

Ogni ospite sceglierà un ingrediente, che farà arrivare direttamente in cucina e che dovrà essere inserito nel menù. Dopo essersi recata al mercato per recuperare tutte le materie prime necessarie, Valentina Persia si metterà ai fornelli insieme a sua madre.

Tra i piatti che la comica preparerà, troveremo la razza alla scapece, le ferratelle a coppetta, il brodetto alla vastese, i fiadoni, gli arrosticini con patate ubriache e le pallotte cacio e ovo.

La prima stagione del programma, prodotto da Colorado Film, società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery, sarà composta da 6 puntate dalla durata di 60 minuti ciascuna.

Il programma sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.