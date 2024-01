Nuova diretta tv per In cucina con Luca Pappagallo e questa volta per Carnevale: le reti tematiche assaggiano il live sull”onda social’

In cucina con Luca Pappagallo è uno degli appuntamenti più amati del palinsesto di Food Network: il tono di voce pacato, la capacità di raccontare la ricetta, di accompagnare la preparazione e di tenere per mano il pubblico ha reso il ‘capofamiglia’ di Casa Pappagallo uno dei ‘cooker’ più seguiti e ‘consolatori’ del pur ricco menu di cucina offerto dalle tv, gruppo Warner Bros. Discovery in testa. Pur essendo un lavoro di squadra, il programma sfonda il piccolo (e ‘piccolissimo’) schermo grazie alla sua forza da centrocampista di ‘sfondamento’ che ha come ‘arma’ principare l’affabulazione. Luca si definisce ‘cuciniere’, perché in fondo non c’è niente di più bello che cucinare per passione, per amore e per curiosità, come fa Pappagallo. Ma se conoscete lui e il programma non dico nulla di nuovo.

Dal live sui social alla diretta tv: una ‘sperimentazione’ per le tematiche

Se qualcosa di nuovo c’è, però, è da ricercare nella voglia di sperimentare in tv, o meglio di ‘tornare’ allo specifico del linguaggio tv, la diretta. Diretta che però è prerogativa delle tv generaliste ed è sicuramente poco battuta dalle tematiche sia per il rapporto costi/benefici – con grandi sforzi a fronte di ascolti live non proprio da top ten Auditel – sia per la strategia stessa della produzione, fondata sulla spendibilità ciclica del titolo e sulla sua potenzialmente infinita replicabilità, utile a riempire i palinsesti lineari. E così il ‘paradosso’ è che lo specifico del linguaggio della tv ‘analogica’ è diventato il ‘killer’ dei social, dove le live sono contenuti killer ad alta redditività.

Ebbene, Luca Pappagallo ‘riporta’ la diretta in tv: lui che ha tiene spesso compagnia live sui suoi profili social – che lo hanno fatto conoscere al pubblico – ‘fa il giro’ e porta la ‘live social’ in tv con In cucina con Luca Pappagallo Live, uno speciale di un’ora e mezza (roba che 40 anni fa voleva dire un programma di prima serata) in onda oggi, martedì 30 gennaio, su Food Network (DTT, 33) dalle 19:30, rigorosamente – come ovvio – in diretta. E da casa sua. Esattamente come in una live social.

In cucina con Luca Pappagallo Live, il precedente

Non è la prima volta che Luca Pappagallo cucina live su Food Network: il primo ‘esperimento’ c’era stato nel giugno 2023 per presentare ai suoi ‘followers/telespettatori’ un menu estivo. Questa volta il ‘cuciniere curioso’ ha deciso di presentare al pubblico i dolci di carnevale, da quelli più tradizionali a qualche sorpresa internazionale. Dalla sua cucina in quel di Arcidosso, in provincia di Grosseto, Pappagallo mostrerà al pubblico come preparare chiacchiere, castagnole e sopaipillas, frittelle dolci di origine sudamericana.

La cosa interessante di questo cooking format live per la tv – prodotto da Papagadomo per Warner Bros. Discovery – è che pubblico e padrone di casa si ritroveranno a dover gestire i tempi ‘reali’ della preparazione dei piatti: certo, anche in televisione ci sono espedienti per ‘accorciare’ i tempi morti – impasti già preparati, piatti già cotti – mentre sui social le domande dei partecipanti al ‘tutorial’ permettono di intrattenere con più facilità. Qui la scelta – vuoi per la tradizione stessa del Carnevale, vuoi per esigenze ‘produttive’ – è caduta sul fritto, che ha sempre qualcosa ‘da raccontare’, nel senso che i consigli per farla a regola d’arte non bastano mai; resta il fatto che un’ora e mezza di programma in diretta è di fatto affidata principalmente alla (suddetta) capacità affabulatoria di Pappagallo.

Non resta, dunque, che preparare farina, zucchero, olio e padelle per seguire in diretta In cucina con Luca Pappagallo e con i suoi dolci di Carnevale dalle 19:30 su Food Network (DTT, 33) e in live streaming su discovery+ e foodnetwork.it.