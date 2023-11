Cucina in Balcone con Ruben: su Food Network le ricette dello chef più seguito sui social

Dove e quando va in onda Cucina in balcone con Ruben, il nuovo format di Food Network con protagonista Ruben Bondì

Ruben Bondì sbarca su Food Network a partire da domenica 26 novembre alle 15:00 con Cucina in Balcone con Ruben. Dopo essersi filmato mentre cucinava sul balcone più famoso d’Italia, chiedendo ai vicini cosa volessero mangiare, è nato il format che ha fatto incredibilmente schizzare il numero di like e followers sui suoi profili social: un vivace laboratorio gastronomico i cui profumi si spandono per tutta la città.

Ed è proprio dalla sua terrazza che Ruben condurrà i telespettatori di Food Network in un viaggio culinario assieme a parenti e amici, suoi ospiti speciali in ogni puntata, alla scoperta di usanze ricche di storia e profumi, tra antiche ricette e ingredienti inusuali: una fusione di gusti e culture uniche nel loro genere che vanno dalla cucina casalinga di una volta a quella contemporanea, fino ai piatti tipici della tradizione giudaico-romanesca e tripolina che Ruben modernizza senza stravolgerne l’essenza e il sapore. Ciò che “bolle in pentola” è un melting pot di pietanze che portano i sapori della sua tradizione familiare ebraico-romanesca, dei suoi viaggi in Medio Oriente e della sua esperienza come chef gourmet, il tutto condito con una bella dose di passione e talento.

Dove e quando va in onda Cucina in Balcone con Ruben?

Il cooking show (8×30), prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, è visibile su Food Network al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Va in onda da domenica 26 novembre alle 15:00. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Chi è Chef Ruben Bondì?

Ruben Bondì inizia ad appassionarsi alla cucina già all’età di 15 anni frequentando la scuola alberghiera Vincenzo Gioberti di Roma, a cui ha affiancato varie esperienze nei ristoranti capitolini. Dopo essersi trasferito a Londra e aver lavorato presso l’hotel a 5 stelle lusso The Ned, torna in Italia e comincia la sua carriera da personal chef a Roma e Milano. Nel 2022 Ruben è stato premiato come miglior food influencer agli Inda Awards (il premio dedicato agli influencer più creativi e innovativi d’Italia) e invitato a rappresentare il Paese alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo a Nuova Delhi. Grazie ai suoi video di cucina sul balcone, il giovane cuoco riesce a raggiungere una fanbase di milioni di followers su Instagram, Facebook e Tik Tok.