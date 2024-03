Giorgio Mastrota torna in tv con un programma tutto suo, dal titolo Casa Mastrota, in onda su Food Network a partire da lunedì 11 marzo.

Giorgio Mastrota, il re delle televendite che conduce, ormai, praticamente da quasi trent’anni, tornerà con un programma tutto suo dal titolo Casa Mastrota che andrà in onda su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, a partire da lunedì 11 marzo (ogni lunedì), alle ore 21.

La prima stagione di questo nuovo programma, che sarà composta da cinque puntate dalla durata di un’ora ciascuna, sarà successivamente disponibile sulla piattaforma discovery+ subito dopo la messa in onda.

Casa Mastrota: di cosa si tratta

Casa Mastrota sarà un programma con il quale Giorgio Mastrota racconterà la sua passione per la cucina (che ha già espresso in passato nei programmi Alessandro Borghese – Celebrity Chef, Celebrity Menù – Buone Feste e La Terra dei Cuochi con Antonella Clerici) e, al tempo stesso, anche l’amore per la sua famiglia.

In questo programma, infatti, ci saranno anche la moglie del conduttore, Floribeth, detta Flo, i loro due figli, Matilde e Leonardo, il secondo figlio del conduttore, Federico, detto Chicco, studente di interior design, e la primogenita Natalia (nata durante il matrimonio con la showgirl Natalia Estrada), campionessa di sci alpinismo di cui conosceremo anche il compagno Daniel e i figli Marlo e Sasha.

Giorgio Mastrota accoglierà i telespettatori nella sua casa in mezzo alle montagne di Bormio, in Valtellina, dove vive tra sport, natura e cucina.

In ogni puntata, Mastrota preparerà tre ricette, due salate e una dolce, e tutte le ricette presentate saranno divise per fasce di prezzo: sotto i 5, 10, 15 e 20 euro. Ogni ricetta sarà per 4 persone. Il conduttore elencherà i valori dei vari prodotti utilizzati, darà consigli utili da mettere in pratica in cucina e accompagnerà i telespettatori anche alla scoperta del territorio del Bormio e dei suoi prodotti che userà per le sue ricette.

I suoi familiari lo affiancheranno ai fornelli, dalla figlia Natalia, che lo aiuterà a preparare il cous cous alla valtellinese e la torta di carote, alla moglie Flo, con cui cucinerà la zuppa di funghi e il gratin di grano saraceno, passando per il figlio Chicco, che lo affiancherà per realizzare la zuppa di lenticchie e mele, gli sformati di bresaola e i cookies al cioccolato. Con i due figli più piccoli, invece, Mastrota preparerà e assaggerà il cavollatt, dolce a base di panna, meringhe e cioccolato fondente.

Casa Mastrota è un programma ideato e diretto da Tiziana Martinengo e prodotto da Milano Produzioni per Warner Bros Discovery.