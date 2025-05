Pazzi di dolci: su Food Network Tommaso Foglia e Ida Di Filippo alla scoperta delle tradizioni dolciarie nostrane

Ida di Filippo e Tommaso Foglia sono pronti a partire per un vero e proprio tour gastronomico: gireranno in lungo e in largo alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dolciarie nostrane e delle pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. Su Food Network canale 33 del digitale terrestre, arriva Pazzi di dolci, in onda in prima tv dal 20 febbraio ogni giovedì alle 22:00.

L’Italia, si sa, è un paese di poeti, santi e… Pasticceri! Di regione in regione, l’Italia vanta una tradizione dolciaria ricchissima, una sinfonia di sapori autentici e ricette senza tempo, frutto delle sapienti mani e della creatività dei grandi maestri artigiani della pasticceria nostrana.

La “strana coppia” composta da Tommaso Foglia, giudice di Bake off Italia, pastry chef dal cuore tenero e irresistibile, e Ida Di Filippo, volto di Casa a prima vista (dal lunedì al venerdì su Real Time con i nuovi imperdibili episodi) nonché la consulente immobiliare più golosa d’Italia, sarà protagonista di un viaggio unico alla ricerca dei dolci più iconici della tradizione italiana: ogni morso sarà un’esperienza indimenticabile, un tuffo nei sapori della memoria e nei sogni più golosi.

A consigliare le tappe del loro itinerario saranno gruppi di parenti e amici di varie località d’Italia, veri appassionati di dolci, che li inviteranno a visitare le loro città e a degustare le specialità più tipiche della zona, prima nelle loro pasticcerie del cuore e poi direttamente a casa loro per una merenda coi fiocchi. Tra un assaggio e l’altro, Ida e Tommaso raggiungeranno Bisceglie, Potenza, Tarquinia, Orbetello, Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Roma.

Pazzi di dolci: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Pazzi di dolci è prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.