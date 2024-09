Torna, con alcune novità, Ci vediamo al Bar, il format ideato da Giusina Battaglia che punta non solo a valorizzare il lavoro che quotidianamente si svolge dietro ai banconi dei tanti locali che ci accolgono nel corso della giornata, ma che finisce anche per sottolineare il valore socio-culturale del ritrovo, che sia di quartiere o – ancor di più – nei piccoli centri, nei quali diventano baluardi di socialità. Un appuntamento che si rinnova anche in tv a partire da oggi, giovedì 5 settembre, ogni settimana alle 22:00 su Food Network e on demand su discovery+. A fare da cicerone ai telespettatori ritroviamo non solo la padrona di casa, Giusina Battaglia, ma anche l’attore Paolo Briguglia, già suo partner nella prima edizione.

Le puntate

Cornice, o meglio vera protagonista, del programma è la Sicilia, terra del cuore di Giusina, che in questi anni ci ha fatto scoprire la cucina più tradizionale e davvero quotidiana dell’isola con le varie edizioni/spin off di Giusina in cucina e con i suoi libri. Il legame con la sua terra d’origine e quella speciale connessione con la vita da bar che ci raccontò qualche tempo fa in una dolcissima e appassionata intervista sono gli ingredienti principali di questo format, che pur torna con diverse novità. In questa seconda stagione, dunque, passeggeremo per alcune località della Sicilia orientale: da Zafferana Etnea, ai piedi dell’Etna, alla barocca Palazzolo Acreide, passando per la costa catanese, il centro storico di Catania e l’isola di Ortigia, nel cuore di Siracusa.

La sfida

Ciascuna delle 6 puntate da un’ora – prodotte da Casta Diva per Warner Bros. Discovery – è animata da una sfida tra due bar che si contendono la vittoria sull’assaggio di specifiche specialità. A presentare i bar in gara ci pensano ‘i Paladini’, ovvero due clienti speciali, che conoscono il proprio locale di fiducia e sono pronti a difenderli dagli attacchi degli avversari.

Per giudicare le specialità dei due bar in gara non c’è che un modo: farle assaggiare alla ‘piazza’. Giusina e Paolo inviteranno, quindi, i passanti a gustare le preparazioni degli sfidanti e ad assegnare una preferenza; al giudizio della ‘piazza’ si aggiungeranno i Bonus di Giusina e Paolo. Ma si sa che la sfida non è che un pretesto narrativo: il racconto – e il programma – è tutto nelle storie dei lavoratori dei bar, nelle loro specialità – che trasudano tradizione, famiglia, cultura – e nelle relazioni quotidiane che si consumano ai tavolini o al bancone del proprio ritrovo di fiducia.

Non ci resta che ritrovarci con Giusina e Paolo, ogni giovedì sera su Food Network (DTT, 31) per assaggiare, anche se a distanza, un po’ di Sicilia.