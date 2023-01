Giusina in Cucina, su Food Network torna ‘La Sicilia in tavola’

Giusina in cucina taglia il traguardo della centesima puntata nel nuovo ciclo di appuntamenti al via oggi, sabato 28 gennaio, alle 15.45 su Food Network (DTT, 33), il canale dedicato alla cucina del gruppo Warner Bros. Discovery. Un risultato importante per Giusi Battaglia e per il suo format Giusina in cucina – La Sicilia in tavola, un ‘format’ nato su Instagram per passare il tempo – e impegnare la mente – nel lockdown del 2020 e poi arrivato in tv, con successo, grazie alla sincera passione e alla straordinaria abilità della padrona di casa. Che Giusi sia innamorata della sua terra e della cucina si vede lontano un miglio, come si è visto fin dalle prime battute che mancano le sovrastrutture dello showbiz a questo programma che in fondo è un viaggio nella propria infanzia, nei propri ricordi, nella storia della propria famiglia e di tutte quelle della comunità più o meno allargata che ha accompagnato Giusi nella sua crescita. Un viaggio che si fa racconto ma senza ‘predeterminazione’, senza scrittura; al contrario sgorga dai dettagli che accompagnano la preparazione della ricetta. Basta la scelta di una spezia, un passaggio nella procedura, un particolare utensile adottato nell’occasione per aprire un piccolo cassetto dei ricordi e indondare del profumo della memoria personale un piatto che è in sé già la manifestazione di una cultura popolare. E la nuova sigla ne è l’ennesima testimonianza.

Questo approccio così spontaneo, appassionato, ricco di emozioni e di maestria tramandata di generazione in generazione – riscoperta un po’ per caso e un po’ per quel bisogno di rifugiarsi nelle cose care nei momenti difficili, come certo è stato per tutti il lockdown della primavera 2020 – è il marchio di fabbrica di Giusina in cucina e dei suoi ‘spin-off’. Fare programmi di ricette sembra una cosa facile, ma niente può essere più noioso di qualcuno che fa vedere come cucina: ci vuole empatia, ritmo e un tocco personale: che sia la raffinatezza dichiarata di Csaba o l’atmosfera casalinga di Benedetta. Quello di Giusina è l’amore, declinato in diverse forme: l’amore per la sua terra, la passione per la cucina, la tenerezza della memoria. E poi c’è quel pizzico di orgoglio per la bellezza e la ricchezza della Sicilia che le illumina lo sguardo ed è forse il vero ingrediente segreto. Qualche tempo fa avemmo il piacere di parlare con Giusi proprio del suo rapporto con la cucina, con la tv e con la sua terra presentando la prima stagione di “Ci vediamo al bar”, una sorta di suo personale ‘Viaggio della valle del Po‘ – qui declinato nella terra di Trinacria – di ‘soldatiana’ memoria. E ci auguriamo si stia lavorando anche a quest’altro progetto.

Tornando a Giusina in cucina – La Sicilia in tavola, siamo ormai a un numero imprecisato di stagioni: viene da chiedersi come riesca a trovare sempre nuove ricette – per quanto il patrimonio culturale siciliano sia potenzialmente infinito, si sa -, ma tra dolce e salato c’è sempre qualcosa da portare in tavola senza troppi fronzoli, ma sempre con molto sapore. Un sito dedicato raccoglie le sue ricette, in parte diventate anche due libri ‘pronto uso’, mentre tutte le puntate dei suoi programmi, dal main format ai suoi spin-off passando per le puntate speciali (come quelle natalizie), sono su Discovery+. Tra le ricette di questa edizione troveremo la pasta alla carrettiera, la pizza di Erice, il pollo alla stimpirata, la frittella e dolci come le crostatine di cannolo, i cuddureddi di Vicari, dolce tipico del Carnevale a Vicari, in provincia di Palermo, e i Ciauni di Valdina. Come ha ‘confidato’ ai suoi follower, per realizzare questo programma – cui tiene molto – ha le sue belle maratone da fare, come quella che l’ha vista cucinare 21 piatti in tre giorni: trovare il tempo per fare tutto non è proprio facilissimo (e le registrazioni continuano).

Pronti, dunque, a portare un po’ di Sicilia a tavola con le nuove puntate di Giusina in cucina, in onda su Food Network ogni sabato alle 15.45 e prodotte da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery, in attesa del 18 febbraio, quando si potrà festeggiare la centesima puntata. Intanto buon appetito.