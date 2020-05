Giusina in cucina, così la crisi diventa una (bella) opportunità di condivisione (anche in tv)

Di Giorgia Iovane venerdì 1 maggio 2020

Giusina in cucina, uno speciale sulla cucina palermitana (e sulla resilienza).

Giusina in cucina, uno speciale - in tutti i sensi - con ricette siciliane in onda sabato 2 maggio su Food Network.

Giusina in cucina è un piccolo regalo in tempi di Quarantena. È la dimostrazione semplice e genuina di come una crisi possa diventare una opportunità (e senza 'scopo di lucro' perché siamo molto lontani dalle opportunità di crisi degli avvoltoi di Diavoli, per intenderci). Si tratta piuttosto di un bell'esempio di ottimizzazione di capacità, passioni, conoscenze che diventano contenuti originali in tempi difficili.

A mettere a frutto passioni e professionalità è Giusina Battaglia, collega e interlocutrice sempre garbata, che in un periodo di stop forzato ha fatto quello che milioni di italiani - fortunatamente lontani dall'incubo - hanno fatto, ovvero mettersi ai fornelli. E come tanti di noi ha postato e condiviso i risultati delle proprie fatiche. Da qui un'idea, quella di trasformare una distrazione in un contenuto che potesse essere condiviso in tv e diventasse distrazione, e conoscenza, per il pubblico, mai tanto come oggi, a casa. A raccontare la genesi di questo piccolo programma è la stessa Giusi in un post pubblico su Facebook:



"No trucco, no parrucco, no luci, no telecamere, no autori. Solo io e mio marito con i nostri iPhone. Quindi abbiate pietà con le critiche! Poteva sicuramente essere più bello, ma l’emergenza non ci ha permesso altro. Non so se vi piacerà, ma è davvero un piccolo dono di questa dolorosa quarantena. Grazie al direttore di rete [Gesualdo Vercio, ndr] che da palermitano doc, ha voluto fortemente che fossi io (spero degnamente) a rappresentare una donna palermitana emigrata che nn ha mai smesso di esportare le proprie radici anche a tavola".

Da qui, dunque, lo speciale Giusina in cucina gusto e tradizione palermitana, in onda sabato 2 maggio alle 15.45 e alle 16.15 su Food Network (DTT, 33) - con replica domenica alle 14.00. Un omaggio ai sapori della cucina siciliana, e nello specifico di Palermo. Ma al di là di tutto quel che ha davvero sapore in questo programma sono gli ingredienti di partenza e il suo procedimento: è quella la ricetta che conta.