Sono giornate ricche di presentazioni di programmi quelle che precedono l’inizio della nuova stagione televisiva. Se ieri è toccato a Pour Parler, il nuovo programma comico di Rai 2 che debutterà questa sera in seconda serata, oggi è il turno di In mezz’ora. Il programma, condotto fino alla scorsa stagione da Lucia Annunziata, torna al suo titolo originale con la nuova conduzione di Monica Maggioni.

Sarà proprio la giornalista a presentare il programma alla stampa, a partire dalle ore 12:00, in compagnia del direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. Quella di oggi, dunque, sarà una conferenza stampa con ben due direttori Rai, dato che la stessa Maggioni è direttrice editoriale dell’Offerta Informativa.

Il programma, che debutterà domenica 10 settembre, sarà suddiviso in due parti. Il primo segmento (14:35-15:00) vedrà il confronto di Monica Maggioni con un ospite diverso di settimana in settimana. Saranno personaggi del mondo della politica, dell’economia, dell’imprenditoria, della società civile, con i quali la giornalista dialogherà dei principali temi offerti dall’attualità.

Per la prima puntata, dopo che il sito Lettera43 aveva anticipato la presenza di Mario Draghi, smentita dalla sua portavoce Paola Ansuini, dovrebbe esserci la segretaria del PD Elly Schlein, stando a quanto scritto in un tweet da Paolo Madron. A proposito di questo e della possibile trattativa per avere Draghi in trasmissione, si attendono ovviamente conferme o smentite nella conferenza stampa odierna.

La seconda parte di trasmissione (15:00-16:15) si chiamerà invece In mezz’ora – Storie dal mondo e, come si evince dal titolo, darà ampio spazio agli esteri. Per farlo ci saranno reportage, storie e analisi che cercheranno di restituire al pubblico da casa il senso della complessità del mondo che abitiamo.

Per Monica Maggioni In mezz’ora sarà il primo impegno televisivo dopo la fortunata esperienza alla direzione del Tg1. Non resta che attendere la conferenza stampa per comprendere quali altre novità porterà all’interno del programma al via tra pochi giorni.