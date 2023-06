Il 7 giugno scorso su TvBlog abbiamo anticipato la notizia dell’arrivo di Report la domenica sera su Rai3 al posto di Che tempo che fa. La Rai poco minuti dopo ha diffuso un comunicato parlando di “ricostruzione da ritenersi prematura e priva di fondamento“. Tra pochi giorni sapremo la verità a riguardo. Intanto, a noi continuano ad arrivare conferme sul fatto che la scelta del dirigenti Rai per la domenica sera di Rai3 post Fabio Fazio, nel frattempo traslocato a Nove, è il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Oggi siamo in grado di aggiungere ulteriori dettagli sulla soluzione di palinsesto che sarebbe in via di definizione dalle parti di Viale Mazzini. Se Report, come annunciato da TvBlog, inizierà domenica 8 ottobre, a settembre su Rai3 la domenica sera dovrebbe essere invece collocato Il Provinciale.

Il programma di Federico Quaranta, che in questi anni si è diviso tra Rai1 e Rai2, partirebbe sulla terza rete con puntate inedite da domenica 10 settembre in prima serata. L’appuntamento con la trasmissione che racconta i territori della provincia italiana dovrebbe poi essere previsto nel prime time di Rai3 anche nel 2024, in alternanza con Report.

Una soluzione tutta interna, quella del tandem Il Provinciale-Report, che secondo i vertici Rai sarebbe la migliore e la più facile da attuare, a maggior ragione dopo il no di Nicola Porro e le incertezze sul ritorno sulla tv pubblica di Massimo Giletti. Se per Quaranta va considerata una promozione, sicuramente più difficile è stato (sarà) convincere il vicedirettore nell’ambito della Direzione Approfondimento Sigfrido Ranucci a lasciare la consolidata prima serata del lunedì per occupare quella della domenica, nella quale manca il traino e aleggia il fantasma di Fazio, che col suo storico titolo ha fatto registrare negli anni importantissimi dati di ascolto (potendo contare su budget molto consistenti, va ricordato).