Tragedia e segreti a Racconto di una Notte! Un piano segreto finisce nel sangue: Canfeza fa da scudo a Mahir e viene colpita. Intanto alla Villa esplode il caos per un test di gravidanza: ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera su Canale 5!

Dramma a Racconto di una Notte: Canfeza tra la vita e la morte per salvare Mahir, ma esplode il giallo sulla gravidanza

La programmazione della prima serata domenicale di Canale 5 propone un nuovo doppio appuntamento con la serie Racconto di una Notte. Le trame degli episodi in onda stasera, domenica 21 giugno 2026, a partire dalle ore 22:00, si preannunciano ricche di colpi di scena drammatici, tra agguati armati finiti nel peggiore dei modi e malintesi familiari che rischiano di spaccare definitivamente gli equilibri alla Villa.

Il piano segreto finisce in tragedia: Canfeza fa da scudo a Mahir

Il nucleo centrale della puntata odierna ruota attorno a una strategia rischiosa ideata da Mahir e Kursat per ingannare Selim e Boris. Per conquistare la totale fiducia dei due malviventi, Kursat simula di voler eseguire l’ordine di eliminare Mahir. Quest’ultimo, protetto da un giubbotto antiproiettile, concorda preventivamente la traiettoria del colpo per uscirne indenne.

L’imprevisto si concretizza con l’arrivo improvviso di Canfeza. La ragazza, completamente all’oscuro dell’accordo confidenziale tra il padre e il coniuge, si interpone per proteggere Mahir proprio nel momento dello sparo, rimanendo gravemente ferita dal proiettile destinato al marito. Nel frattempo, sul fronte investigativo, Ceylan si reca dalle forze dell’ordine per esporre una formale denuncia legata a un imponente giro di riciclaggio di denaro.

Intrecci nel bosco e il caos alla Villa per il falso test positivo

In parallelo alle vicende d’azione, la narrazione segue lo sviluppo dei rapporti tra le altre coppie della fiction. Salih e Sare si trovano costretti a una sosta forzata notturna all’interno della propria vettura a causa della foratura di uno pneumatico, situazione che costringerà i due a un confronto prolungato. Discorso analogo per Mahir e Canfeza, la cui convivenza in tenda nel cuore della foresta si rivelerà densa di tensioni prima del drammatico agguato.

A complicare lo scenario si aggiunge un pesante equivoco domestico causato da Ferman. Quest’ultimo è legato clandestinamente alla cantante Efsane, rimasta incinta. Il ritrovamento del test di gravidanza all’interno della residenza scatena però la reazione immediata dei familiari, convinti che i futuri genitori siano Mahir e Canfeza. La notizia scatena l’opposizione di Afet, categoricamente contraria all’eventualità di accogliere un discendente della ragazza, ignorando come la reale maternità appartenga in realtà all’amante di Ferman