La settimana sanremese caratterizzata dal caso John Travolta (di cui si è tornati a parlare anche nella conferenza stampa odierna) si chiuderà domani con due ospitate televisive degne del Festival. Ma andranno in scena lontane dal Festival di Rai1. Ci riferiamo alle interviste che Jennifer Lopez e Tom Hanks rilasceranno domenica, rispettivamente, a Verissimo e a Che tempo che fa.

Jennifer Lopez a Verissimo: di cosa parlerà

Nel dettaglio, nel pomeriggio di Canale 5 Silvia Toffanin si collegherà con la superstar mondiale, il cui nuovo album dal titolo This Is Me…Now (anticipato dal singolo Can’t Get Enough) è in uscita il 16 febbraio. JLo parlerà di questo nuovo grande progetto, arrivato a più di vent’anni di distanza dal disco This Is Me Then, del suo percorso d’artista e più in generale della sua vita incredibile.

Tom Hanks e l’intervista di Fabio Fazio

Poche ore dopo a Che tempo che fa su Nove sarà la volta dell’ospitata del due volte premio Oscar Tom Hanks. L’attore, produttore e regista che ha conquistato anche il mondo letterario, presenterà il suo primo romanzo “Nascita di un capolavoro del cinema”, successo internazionale che segue la raccolta di racconti “Tipi non comuni” del 2017. Il protagonista di Forrest Gump era già stato ospite di Fabio Fazio il 29 maggio 2022, quando Che tempo che fa andava in onda su Rai3.

Perché Jennifer Lopez e Tom Hanks non sono stati ospiti a Sanremo 2024?

Il fatto che i due artisti di fama mondiale siano impegnati nella promozione delle loro attività non è bastato per portarli (fisicamente o non) sul palco del teatro Ariston. Un peccato (fino ad un certo punto, considerati i dati di ascolto certificati da Auditel) per Amadeus, che avrebbe potuto chiudere con il botto il suo quinto Festival. E che invece si è dovuto accontentare di Russell Crowe. Oltre che del già menzionato Travolta, sulla cui presenza lo stesso direttore artistico e conduttore oggi ha svelato un retroscena niente male:

Con John Travolta non mi sono mai sentito direttamente. Quando all’inizio mi è stato proposto come ospite ho risposto di no, perché era già venuto e perché avevo le serate piene.