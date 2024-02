Gli ascolti tv di Sanremo 2024 sono sotto osservazione dai vertici Rai, per quanto siano già soddisfatti dei numeri raggiunti da Amadeus in passato e in questo scorcio di 74esima edizione. Si tratta del quinto Festival consecutivo per Amadeus che ha dichiarato di voler chiudere l’esperienza da direttore artistico e conduttore proprio con Sanremo 2024. Gli ascolti televisivi da una parte, l’abbassamento del target di Rai 1 dall’altro insieme al successo dei brani selezionati in radio – sempre più coinvolte nel ‘processo decisionale’ e nella costruzione del Festival, con tanto di giuria dedicata – renderanno la vita difficile a chi sarà chiamato a gestire la prossima edizione. Intanto nelle prime conferenze stampa si sono già snocciolati i successi di Sanremo anche nei suoi ‘corollari’, dal PrimaFestival a Viva Rai 2! Viva Sanremo! che nella sua prima puntata, quella mattutina di lunedì 5 febbraio, ha conquistato il record stagionale per il mattin show di Fiorello. Nel vortice anche Affari Tuoi, che a ridosso del Festival ha macinato più di 5 milioni di telespettatori e ha abbassato l’età media di Rai 1: quel che l’Ammiraglia cerca da tempo.

Comunque sia, ormai i Festival di Amadeus saranno ricordati come i Sanremo dei record: qualsiasi numero faccia quest’anno sarà un successo.

Gli ascolti tv di Sanremo 2023

In attesa degli ascolti tv di Sanremo 2024 – Prima Serata (e dei dati riparametrati che tengano conto di quanto in onda dall’1:59:59 fino alla fine della puntata), vediamo dove eravamo rimasti con le prime serate.

Di seguito i dati degli ultimi anni, con le medie di edizione.

Ne approfittiamo per ricordare che la proclamazione di Mengoni vincitore di Sanremo 2023 ci fu alle 2:40 di domenica 12 febbraio e fu seguita da oltre 5 mln di telespettatori per uno share superiore all’83%, dato che però non è registrato nella media di serata. Lo stesso succederà per la Prima Serata di Sanremo 2024, terminata ben oltre le 2 di notte.