Festival di Sanremo 2024, cantanti in gara, ospiti e conduttori: ecco cosa succede nella Prima Serata. Il liveblogging di TvBlog

Il Festival di Sanremo 2024 è la kermesse musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, giunta alla settantaquattresima edizione, condotta, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus (che ne è anche il direttore artistico).

I co-conduttori di quest’edizione sono Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

La regia sarà a cura di Stefano Vicario.

Sanremo 2024, Prima Serata, 6 febbraio: anticipazioni

Il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024 sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite.

Ospite della Prima Serata sarà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista “Giogiò” Cutolo, 24enne napoletano, prossimo al diploma al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e musicista dell’orchestra Scarlatti, ucciso nell’agosto 2023 a Napoli con tre colpi di pistola.

Sarà presente anche la sciatrice Federica Brignone.

Dal Palco Suzuki, a Piazza Colombo, si esibirà Lazza mentre Tedua si esibirà dalla nave Costa Smeralda.

In apertura, inoltre, si esibirà la Fanfara del 4° Reggimento a cavallo dei Carabinieri. Durante la serata, infine, ci sarà anche un omaggio a Toto Cutugno.

Sanremo 2024, Prima Serata: i cantanti che si esibiranno stasera

Questa sera, si esibiranno tutti e 30 i Big in gara.

L’ordine di uscita dei cantanti in questa Prima Serata sarà il seguente: Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Bigmama, Ricchi e Poveri, Emma, Renga Nek, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.

Le canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, a fine serata, saranno comunicati solamente i primi 5 classificati.

Sanremo 2024, Prima Serata, 6 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo in diretta dalle ore 20:40 su Rai 1. La prima serata di Sanremo 2024 sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la prima serata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.