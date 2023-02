Gli ascolti tv di Sanremo 2023

Gli ascolti tv del Festival di Sanremo sono il momento più atteso della stagione televisiva. Il quarto Festival di Amadeus arriva sulla scia di una serie di successi difficilmente registrabili in passato: talmente una garanzia che nella conferenza stampa della vigilia non è stata fatta neanche una domanda sugli ascolti attesi per questa edizione.

Vediamo come va, dunque.

Ascolti tv Sanremo 2023, Prima Serata – martedì 7 febbraio

Partiamo col ricordare cosa è successo nella serata: l’inizio ha visto il Presidente Mattarella al Teatro Ariston e Roberto Benigni in un intervento sulla Costituzione, molto apprezzato dal Capo dello Stato, che ha mostrato di divertirsi. Tutto questo è successo nell’anteprima della serata, in pieno access prime time, tra le 20.40 e le 21.15. Anna Oxa, prima cantante in gara, si è esibita alle 21.25, l’ultima della serata, Mara Sattei, dopo l’1 di notte: ma per i dettagli sulla serata vi rimandiamo al live di Fabio Morasca.

Altri due momenti di show sono stati la reunion dei Pooh, con un medley di loro successi in un blocco piazzato intorno alle 23.00 e durato una buona mezz’ora, e il ritorno di Blanco in scena per cantare il suo nuovo singolo, L’Isola delle Rose, ma un problema tecnico (non sentiva la voce nell’ear monitor, problema che a sentire anche molte delle stonature delle altre esibizioni di ospiti e Big doveva essere piuttosto comune) lo ha bloccato e ha quindi pensato di divertirsi – come ha poi dichiarato – smettendo di cantare e prendendo a calci i fiori sul palco. Tutto questo è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Vediamo, dunque come ha reagito il pubblico a casa, tra ascolti della tv lineare e fruizione live streaming. Va anche detto che proprio per il primo giorno di Sanremo la Nielsen, la società che elabora i dati Auditel, ha proclamato uno sciopero per protestare contro il piano di licenziamenti previsti dall’azienda. Questo potrebbe portare a un ritardo nella pubblicazione dei dati di ascolto o in una loro totale assenza. Vedremo anche questo.