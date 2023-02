A partire dalle 12, in diretta streaming, ci sarà la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. Come da tradizione, ogni mattina, si commenteranno i risultati Auditel della sera precedente e saranno presenti il conduttore (e direttore artistico) Amadeus, il co-conduttore (indistruttibile) Gianni Morandi, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, la vice-direttrice dell’Intrattenimento Prime Time Federica Lentini e Chiara Francini, la co-conduttrice della quarta serata, quella dedicata alle Cover.

Questa sera i 28 cantanti in gara a Sanremo 2023, porteranno sul palco un brano da poter reinterpretare sul palco del teatro Ariston, insieme ad un ospite, che può essere un musicista o anche un altro collega artista. C’è chi ha scelto un brano diverso (Levante ha scelto Vivere di Vasco Rossi) e chi un vecchio pezzo del proprio repertorio (Gianluca Grignani, ad esempio, duetterà con Arisa in “Destinazione Paradiso”).

Durante la conferenza stampa di questa mattina, scopriremo la scaletta, con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara.

Nella serata delle cover, a votare è il pubblico da casa con il televoto (conta il 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%).

Non mancheranno commenti sulla serata che si è appena svolta (che ha visto Paola Egonu co-conduttrice). Stefano Coletta commenterà, come sempre i dati Auditel (nelle prime due serate il Festival di Sanremo è stato un grande successo, con oltre il 60% di share), Inoltre, prima del ritorno di Chiara Ferragni previsto per sabato 11 febbraio, stasera sarà la volta di Chiara Francini, attrice. Anche a lei i giornalisti presenti in sala stampa potranno rivolgerle delle domande, in vista del suo debutto sul palco del Teatro Ariston.

Appuntamento, quindi questa mattina, alle 12, su TvBlog per seguire insieme la conferenza stampa di Sanremo 2023. Noi, come sempre, vi riporteremo tutte le dichiarazioni rilasciate. A più tardi!