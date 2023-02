Gianluca Grignani, protagonista di un disguido tecnico ‘alla Blanco’ nella terza serata del Festival di Sanremo 2023 ha saputo immediatamente rimboccarsi le maniche per portare a termine una performance che al suo secondo tentativo ha riservato fuochi d’artificio. Lo stop allo spettacolo, la ripetizione, la scritta ‘No war” sulla camicia scoperta ad effetto e l’ovazione del pubblico hanno reso la sua esibizione decisamente molto più rock di un cantante-ospite che sfascia la scenografia per un problema d’audio (a proposito, lo stesso Grignani tra i denti ha lanciato una battuta a quanto accaduto martedì).

Su Twitter però serpeggia un giallo sul cantante in gara con il brano Quando ti manca il fiato. E’ legato ad un frame di pochi secondi che in qualche minuto è diventato virale con l’hashtag #Sanremo2023. Una volta che Grignani scompare dalla scena, Amadeus lo ha atteso sul palco per poter ritirare il tradizionale bouquet di fiori post-esibizione.

L’artista rientra in scena, e in quel momento molti utenti sul web avrebbero sentito una presunta bestemmia. Nulla di certo, ma l’episodio evidenziato sul web ha persino attratto l’attenzione dei social di Striscia la Notizia che hanno ripreso lo stesso video.

A questo punto resta da capire se Gianluca Grignani ha veramente pronunciato l’imprecazione di cui tanto si sta parlando, o si tratta semplicemente di una interpretazione sbagliata del suo labiale.