Festival di Sanremo 2023, analisi Auditel della serata finale

E cosi se n’è andata anche la serata finale del Festival di Sanremo 2023 con la vittoria del buon Marco Mengoni ed eccoci nella nostra rubrica quotidiana di analisi dell’andamento degli ascolti minuto per minuto dell’epilogo di questa edizione che registra anche stavolta numeri molto alti. Prima però partiamo dai dati medi con 14.423.000 telespettatori ed il 62,7% di share nella prima parte e 9.424.000 ed il 73,8% di share nella seconda parte (fino all’1:59) e con un dato medio totale (fino all’1:59) di 12.256.000 telespettatori pari al 66,0% di share.

Ma come sempre in questa nostra quotidiana rubrica andiamo a fotografare l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri con le nostre tradizionali curve partendo dalle ore 20 con la sfida dei Tg vinta agevolmente dalla curva blu del Tg1 che scorre in crescita fra il 30 ed il 40% di share e fra i 6 e gli 8 milioni di telespettatori, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share e poco più di 4 milioni di testata. Lontana e mischiata con le altre la curva del Tg La7 ben al di sotto della soglia del 10% di share.

Nell’access prime time ecco il consueto decollo della curva blu di Rai1 con Sanremo start che si porta fin oltre la soglia dei 14 milioni di telespettatori ed il 60% di share, con la curva di Canale 5 con Striscia la notizia poco sopra i 2 milioni di telespettatori sulla linea del 10% di share. Tutte le altre curve sono sotto la soglia del 5% di share.

Resto della serata completamente dominato dalla curva blu di Rai1 con la finale del Festival di Sanremo 2023 che si avvicina ai 16 milioni di telespettatori ed il picco in valori assoluti di 15.674.000 telespettatori alle ore 22:01 mente erano in scena i Depeche Mode.

La curva di Rai1 in questo lasso di tempo scorre nella corsia fra il 60 ed il 70% di share, raggiungendo il picco in share del 82,67% all’1:44 mentre il conduttore lancia i codici televoto per il ballottaggio finale fra Ultimo, Marco Mengoni, Lazza, Mr. Rain e Tananai (prevedibile che dopo le 2 di notte si vada tranquillamente fin verso il 90%). Crescita poi ulteriore della curva di Rai1 fino oltre all’80% di share fino al termine della rilevazione Auditel dell’1:59 e 6 milioni di telespettatori.

Curve share

Curve valori assoluti