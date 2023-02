Marco Mengoni è il vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante di Ronciglione, a dieci anni esatti dalla sua prima vittoria con il brano L’essenziale, quindi, trionfa per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston, stavolta con la canzone Due Vite.

Al secondo posto, si è classificato Lazza, con la canzone Cenere. In terza posizione, invece, troviamo Mr. Rain, con il brano Supereroi.

Durante il rush finale, al quale hanno preso parte cinque dei 28 Campioni in gara, si sono esibiti per la seconda volta anche Ultimo, giunto in quarta posizione con la canzone Alba, e Tananai, che si è classificato al quinto posto con il brano intitolato Tango.

Mengoni ha dedicato la vittoria alle cantanti donne che hanno preso parte a quest’edizione del Festival e che non sono riuscite ad accedere al rush finale (Giorgia, una delle grandi favorite della vigilia, si è fermata al sesto posto con il brano Parole dette male):

Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato al Festival che sono cantanti meravigliose. Credevo fosse giusto dedicarlo alle donne che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco.

Marco Mengoni, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, presumibilmente, rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool, Regno Unito, dal 9 al 13 maggio. Anche per quanto riguarda l’ESC, per Mengoni, si tratterà della seconda partecipazione, dopo il settimo posto ottenuto nel 2013 sempre con L’essenziale.

Con questa seconda vittoria, Marco Mengoni raggiunge Arisa, Aleandro Baldi, i Matia Bazar, Gigliola Cinquetti, Nicola Di Bari, Peppino di Capri, Johnny Dorelli, Francesco Gabbani, Mahmood, Marco Masini, Fabrizio Moro, Anna Oxa, Nilla Pizzi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri e Bobby Solo, anche loro a quota due vittorie al Festival, piazzandosi dietro Iva Zanicchi, con 3 vittorie complessive, e Domenico Modugno e Claudio Villa, con 4 vittorie.

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, Colapesce Dimartino, con la canzone Splash, hanno portato a casa due premi, il Premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa e il Premio della Critica Mia Martini.

Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, invece, è stato vinto dai Coma_Cose, in gara con la canzone L’addio.

Il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento, infine, è stato vinto da Marco Mengoni, ovviamente sempre con il brano Due Vite.