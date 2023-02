Sanremo 2023, Sergio Mattarella all’Ariston per la prima serata

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa direttamente da Amadeus: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa sera prenderà parte alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. È la prima volta nella storia della kermesse canora e della storia repubblica che un Presidente della Repubblica prende parte in platea dall’Ariston a una serata del Festival.

Per dare un annuncio così importante Amadeus ha deciso di leggere una nota, in cui ha dato quello che è a tutti gli effetti un annuncio storico. Il primo ringraziamento è andato al consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso e al suo manager Lucio Presta, che nei mesi (e forse negli anni) hanno lavorato al raggiungimento di questo storico accadimento.

L’anno scorso, infatti, all’Ariston andò in scena nel corso della terza serata quello che fu a tutti gli effetti un omaggio al Presidente della Repubblica che erano stato da pochi giorni rieletto. Nel giorno del giuramento per il nuovo mandato Amadeus decise di aprire la serata del Festival con un omaggio al Presidente della Repubblica sulle note di Grande grande grande di Mina, eseguite dall’orchestra del Festival di Sanremo.

In seguito a quell’omaggio Amadeus raccontò il giorno seguente in conferenza stampa che Sergio Mattarella lo aveva chiamato per ringraziarlo. “Era commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha confessato che è un grande fan di Mina”disse Amadeus, che si disse commosso per la chiamata ricevuta dal Presidente.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023 si accompagnerà la presenza sul palco di Roberto Benigni, che con un suo intervento celebrerà i 75 anni della Costituzione italiana, un intervento, anche questo, che arriva quasi completamente a sorpresa proprio a ridosso della prima serata del Festival, senza che nei giorni scorsi fosse trapelato alcunché.